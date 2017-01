Nå kan du fly en Boeing 737 i Surnadal

Kristian Mossing har alltid vært over gjennomsnittet interessert i luftfart generelt, men for noen år siden begynte han for alvor å ta del i simulatorverdenen. Som hos de fleste andre flysimulatorinteresserte begynte det med simulator på egen PC, til han en dag hadde et ønske om å bygge sin egen simulator i garasjen. Ambisjonene vokste seg snart ut av garasjen, tok av og landet i det gamle ostepakkeriet på Landbrukshuset.

- Det er en interesse som har tatt av litt, smiler han skjevt.

Selv om idéen kom fra Mossing, og simulatoren klart må sies å være hans hjertebarn, trekker han frem Svein Håvard Saksen som sin uvurderlige «andrepilot». Sammen startet de Surnadal Flysimulatorklubb, og interessen har ikke latt vente på seg. Mossing blir stoppet på butikken av folk som vil vite mer, og får svært mange positive tilbakemeldinger på prosjektet.

- Det er utrolig mange som er flyinteressert. Misjonen vår er at alle skal få komme og prøve.

Autentisk opplevelse

Mossing anslår at han har brukt rundt 800 timer på prosjektet siden han startet for halvannet år siden. Alle simulatorkomponentene, fra aluminiumkarosseriet til de analoge målerne i panelene inne i cockpiten, er bestilt fra utlandet og satt sammen av han selv.

Og alt er 100% tro kopi av en ekte cockpit, i 1:1 størrelse. Hver eneste knapp, bryter og spake har en reell funksjon, og når de tas i bruk sendes kommandoer til en av simulatorens fire datamaskiner. De over 1.000 kommandoene må Mossing legge manuelt inn i datasystemet. Den tekniske kompetansen har han tilegnet seg underveis.

Det aller meste er på plass, men lerretet mangler. Arbeidet med montering starter trolig i løpet av neste uke, og når det står ferdig vil det 2,5 meter høye lerretet omkranse selve cockpiten i 240° og vise landskap på hele den kurvede skjermen.

- Uansett om man ser til siden, opp eller ned, vil man se landskap. Da tror hodet at du beveger deg, sier Mossing.

Han forteller at den grafiske gjengivelsen av landskapet verden over er svært godt gjengitt, og særlig norsk geografi. Man vil kjenne seg igjen i landskapet, enten man flyr over Nidarosdomen eller elva Surna.

I tillegg til den visuelle opplevelsen er lydanlegget avgjørende for en god simulator. Alle lyder er tatt opp i cockpit og er 100% autentiske. Dette gjør at simulatoren blant annet egner seg for behandling av flyskrekk.

- Man blir kjent med lydene så man vet hva som skjer til enhver tid.

Han retter en stor takk til det lokale næringslivet, som samlet har gitt prosjektet økonomisk støtte på 100.000 kroner. Hovedsponsor Surnadal Sparebank, sammen med Gjensidige Surnadal, Talgø, Svorka, Byggmakker Surnadal og Landbrukshuset har alle bidratt til å gjøre det uvanlige prosjektet en realitet.

- Det var nødvendig for at vi kunne gå all in, sier Mossing.

Verden for dine føtter

Mossing håper å være i mål i mars, så den kan åpnes for allmenn bruk. Da inviterer han til pre-flight og briefing i skybaren, komplett med passasjerseter fra SAS, hvor man planlegger flyturen i detalj. Alle prosedyrer og instruksjoner vil gjennomgås, og med hjelp av instruktøren programmerer man ruten, kalkulerer drivstoff og analyserer værforholdene fra radar. Sistnevnte gjengis nemlig i sanntid. Er det regn og stiv kuling på Værnes når du skal ta av fra Skei, må dette tas hensyn til.

- Du får den samme informasjonen som pilotene bruker, forklarer Mossing.

Siden går turen til cockpiten, og verden ligger for dine føtter. En flytur til Stavanger er fort overstått, men skulle du ønske å fly til Singapore er det også fullt mulig – så fremt du mellomlander for å etterfylle drivstoff.

Noen begrensninger er det naturlig nok i den virtuelle verdenen versus den virkelige, men det er ikke mye som skiller de to. Programmene som brukes, og flysimulatorsamfunnet for øvrig, er nemlig svært omfattende. Blant annet finnes det et eget nettbasert samfunn for virtuell ATC (air traffic control), hvor man kan kommunisere via radio med personer som sitter i kontrolltårn på ulike flyplasser. Men selv om systemet er omfattende, understreker Mossing at en simulatorflyvning er for absolutt alle med interesse for fly – enten det er enkeltpersoner, bedrifter eller lag. Instruktører vil også være der for å lose deg gjennom hele opplevelsen.

- Terskelen er veldig lav. Alle er hjertelig velkomne til å ta kontakt, og har du lyst til å prøve deg er det bare å komme, oppfordrer han.

Sjeldenhet på Skei

Så vidt Mossing bekjent er simulatoren nærmest enestående i sitt slag i Norge. I Oslo finnes en flysimulator i millionklassen som er tilgjengelig for allmennheten, ellers finnes noen svært få simulatorer som er sertifiserte til trening av piloter. Også surnadalssimulatoren holder samme kvalitetsnivå som en treningssimulator hva komponenter og autentisitet angår, men vil mangle Boeing-sertifisering som kreves for trening av piloter.

Simulatoren på Skei, som har en prislapp på en halv million, tilbyr dermed en helt unik opplevelse som vil kunne strekke seg langt ut over Midt-Norges grenser.

- Jeg kjenner ingen som har dratt det så langt som dette, nei, medgir han.

Instrumentene kalibreres og skjermene våkner til liv. Foto: Kristian Mossing.

Samtlige analoge målere virker – både drivstofftemperatur, stigning, trykk og oksygen er realistisk.

Også simulatorpiloter må forholde seg til standard sjekkliste før, under og etter flyvning.

På en egen flightradar for simulatorer kan man se hvem som er ute og flyr i simulator – med info om piloten og hans fly. Her kan man også se hvilke kontrolltårn som er aktive og hvilke luftrom som er kontrollerte.