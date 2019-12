Nå har du sjansen til å bli toppsjef i et ledende selskap innen sensorteknologi

- Neuron sensorteknologi er allerede i bruk i flere ulike bransjer, men markedet har foreløpig vært noe umodent for denne teknologien. Flere av våre kunder ser potensial for betydelig utvidelse av bruken, og noen av de største selskapene i Norden kjører test og pilotprosjekter med Neuron, for å vurdere hvordan de på best mulig måte kan få mest mulig nytte av denne nye teknologien», sier styreleder Allan Troelsen.

- Vi søker i disse dager etter en ny CEO / administrerende direktør som kan lede ElWatch fra en utviklingsfase inn i en vekst- og skaleringsfase. Det betyr å bidra til betydelig økt bruk av teknologien, økt utbredelse og betydelig omsetningsvekst. Dermed trenger ikke nødvendigvis den nye toppsjefen å være teknolog - det er viktigere med riktige kvalifikasjoner og egenskaper innen strategisk salg, relasjonsbygging og forretningsutvikling», fortsetter Troelsen.



- Det er lagt et godt grunnlag som gir fantastiske muligheter framover - så vi kan tilby en utrolig spennende og utfordrende jobb. Hvis dette virker interessant bør du se nærmere på stillingsannonsen på våre nettsider, og gjerne ta kontakt med meg, avslutter Troelsen.



Fakta om El-Watch AS:

- Etablert i 2002

- 15 ansatte

- Hovedkontor i Rindal, avdelingskontor i Trondheim

- Ledende innen trådløs sensorteknologi



Kontaktperson: styreleder Allan Troelsen, mob 950 31 799