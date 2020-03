Nå er det tid for å tenke og forberede seg for framtiden!

Ved Innveno går det for fullt for tiden. Vi har oppfordret alle våre gode kontakter til å benytte denne spesielle situasjonen og tiden vi er inne akkurat nå til å forberede seg og styrke seg for framtida. Og akkurat dette har veldig mange av våre gode kontakter og samarbeidspartnere tatt til etterretning.

Vi har fått veldig mange henvendelser om å bistå med gode prosjektbeskrivelser og søknader for støtte og finansiering av innovative og framtidsrettede utviklingstiltak. Vi gjør selvsagt vårt ytterste for å bistå og hjelpe alle som kommer til oss, og da helst ikke ved fysisk oppmøte men henvendelser via telefon eller nettet.



Virkemiddelapparatet slår virkelig til!

Innveno som medlem i det Midtnorske nettverket WoodWorks! ble vi oppfordret til å komme med innspill til myndighetene og virkemiddelapparatet om hvilke tiltak som må til for å opprettholde og berge næringsliv og industri, men ikke minst hvilke tiltak som er mest viktig for å kunne komme styrket ut av en vanskelig situasjon. Og hele det norske virkemiddelapparatet med Innovasjon Norge i spissen slår virkelig til! Allerede dagen etter vi leverte våre innspill kom svarene hvor mange av de punktene vi foreslo var tatt hensyn til.

Nå er det veldig mange gode ordninger både for lån, tilskudd og støtte til gode framtidsrettede utviklingstiltak, men også til de mer øyeblikkelige livsnødvendige behovene som noen naturlig nok nå må ha.

Kommer det enda flere henvendelser så gjør vi selvsagt alt vi kan for å hjelpe og bistå!

Bildet viser to av Innveno sine prosjektledere – Iren Sæterbø og Mari Bøe, som for tiden skriver planer og søknader «så blekket spruter».

Link til Innovasjon Norge sin nettside:

https://www.innovasjonnorge.no/no/om/nyheter/2020/tiltakspakke/