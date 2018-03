Nå er alt opp til Rindalsdamene

Alle trodde at alt håp var ute for Rindal da de tapte seriefinalen mot Flå/Lundamo/Støren med ett mål i Rindalshuset forrige lørdag. Dagen etter gikk Flå/Lundamo/Støren på et overraskende ettmålstap mot Frøya på bortebane, og ledelsen på tabellen var plutselig krympet til ett fattig poeng. Situasjonen var da slik at Flå/Lundamo/Støren ikke kunne gå på flere tap så lenge Rindal vinner sine to siste kamper.

Torsdag kveld spilte Flå/Lundamo/Støren mot studentlaget NTNUI i Horghallen, og det ble en svært spennende kamp til siste sekund. NTNUI har vist seg å være en tøff motstander for flere av topplagene. Før jul vant de mot Flå/Lundamo/Støren, og i februar spilte de uavgjort mot Rindal. Oppgjøret i Horghallen endte til slutt med ettmålsseier til NTNUI, og det medfører at veien til 3. divisjon ligger åpen for Rindal.

To kamper gjenstår for Rindal. Først møter de tabelljumbo Orkanger 3 på bortebane, en kamp som bør være enkel match for seiersvante rindalinger. Sesongen avsluttes med hjemmekamp mot rutinerte Sjetne 18. mars. Sjetne ligger på 3. plass på tabellen, og kan være tøff motstand om de har en god dag.

Uansett ligger alt i Rindals egne hender. Med full pott på de to siste kampene er opprykket til 3. divisjon sikret. Skulle Flå/Lundamo/Støren gå på en ny smell mot Melhus/Gimse i sin siste kamp, holder det at Rindal vinner èn av de to siste kampene.

Se tabellen her