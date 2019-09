Nå blir det finale

Sangkoret Vox, Surnadal hornmusikk, bandet og noen dansere fra kulturskolen utgjør rundt 60 aktører som skal entre scenen under Film- og musikalfinalen. Å ha med dansere fra kulturskolen, er nytt for året. I tillegg til sang, dans og musikk blir det vist fotografi og levende bilder av filmene musikken er hentet fra. Det blir gitarsolo av bandets Ola Langli og vi vil få høre korpsmedlem Gudbjørn Moen som solist på klarinett.

Det blir både reprise fra noen sanger som har vært med før, og nye sanger. Toril Moe synger "My Heart Will Go On" fra "Titanic", mens Halvor Drøpping synger "Can You Feel the Love Tonight" fra "Løvenes konge". Andre solister er kormedlem Ragnhild Dahl, og gjesteartist Gunn Astrid Hove.

Bandet består av Jo Inge Nes på trommer, Torbjørn Kvande på bass, Ola Langli på gitar og Bjørn Høivik på tangenter.

Korpsdirigent Einar Sødergren og kordirigent Rolf Arne Berg er drevne i å arrangere film- og musikalaftener. Dette er tredje og siste bolk. Ved spørsmål om hvorfor dette er siste gang, svarer Sødergren lurt: "Alle gode ting er tre".

De har tidligere hatt fullsatte saler, så anbefaler å være kjapp om man skal sikre seg billett til denne enestående konserten.

Styrelederne i Vox og hornmusikken anbefaler publikum å se filmen "The Greatest Showman" før de kommer. Det er en bra film med god musikk. 3 av sangene står på programmet til konserten.

Ei øvingshelg er over. Det er allerede nå lett å forstå at dette blir en mektig finale.