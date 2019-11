Mye positivt tross tap

Surnadals håndballdamer tar med seg mye positivt tross nytt tap i 4. divisjon. Lørdag ble Ålen et hakk for sterke, og Surnadal tapte til slutt med sju mål. - Vi jobbet godt som et lag, og det var mye som fungerte for oss i dag. Det tar vi med oss videre, sier kaptein Oddrun Husby.