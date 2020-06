Mye aktivitet på Dalalåven

Tekst/foto: Inga Dalsegg.

I dag ankommer smykkeunstneren Lill-Eli Jørgensen Dahl, turen fra Alta til Rindal ble litt mer komplisert enn planlagt da flybillettene hennes ble kansellert på grunn av koronapandemien. Heldigvis ga hun ikke opp, men endte i stedet med å ta fly fra Alta til Oslo og kjører bil derfra!

LilleLi Smykker håndlager de mest fantastiske sølvsmykker, hun har ikke anledning til å bli her under hele Kulturvøkku, så her gjelder det å kjenne sin besøkelsestid.

Som hun selv sier: "Løvet som brukes i søljer går igjen i så å si alle mine kreasjoner. Mine sølvsmykker blir til mens jeg lager dem, men jeg kan også få inspirasjon i alt det vakre som finnes i naturen, i annet kreativt design og at de plutselig popper opp i hodet."

Vi gleder oss begge til åpning av årets Sommerutstilling med smykker og maleri i morgen, lørdag 27. juni klokka 13.00-17.00. Det blir som vanlig rød løper ned låvebrua.

Mine maleri, tegninger og kunstprodukter blir naturligvis her under hele Kulturvøkku. Dalalåven blir åpen hver dag klokka 11.00-17.00.

Arrangement finner du her: https://www.facebook.com/events/466369144046493/

På grunn av korona-restriksjoner og dette med trygg avstand tar vi den høytidelige delen av åpningen utendørs på låvebrua så alle får med seg det, før de får gå inn.

I tillegg til åpning av kunstutstilling lørdag 27. juni gjør jeg også om uteområdet her til en markedsplass klokka 13.00-17.00.

Da kommer Holum Gård, som selger vakre skinn, garn og mange andre produkter fra egne sauer, Makeriet Wiik som har klassiske håndlagde leker som trebåter, skjold og sverd, stylter, spretterter, og mye mer. I tillegg til graverte glass og skilt. Og Storkvikne Gård som selger egg og mange andre lokale matskatter.

Arrangement finner du her; https://www.facebook.com/events/250748259345466/



Torgdagen lørdag 4. juli er avlyst, så da utvider jeg med nok et marked, med fokus på lokalmat denne gang. Åpent klokka 11.00-17.00.

Da kommer Gårdsslakteriet Sylte As, Gardsbakeriet Hæmstelt og Storkvikne Gård. Her blir det med andre ord både egg, fersk bakst, kjøtt og mange andre lokale matskatter.

Arrangement finner du her: https://www.facebook.com/events/2670715973172116/

Søndag 5. juli står min kjære Tom for et loppemarked utenfor Dalalåven klokka 11.00-17.00.

Her vil dere finne alt fra gamle porselen-serviser, middagsservise, bøker, PC-spill både for voksne og barn, DVD'er, klær til han og henne, pyntegjenstander, skøyter og mye, mye mer. Det blir meget rimelige priser og pruting tas i mot med takk!

Arrangement finner du her: https://www.facebook.com/events/263063094918717/



Vi følger naturligvis myndighetenes råd og restriksjoner i forbindelse med korona-pandemien både inne og ute.

Jeg føler jeg trygt kan si at det virkelig blir noe for enhver smak her under årets Kulturvøkku.

Jeg vil gjerne også legge til at Inga-kalenderen for 2021 kom fra trykkeriet forrige uke, så jeg har rykende ferske kunstkalendre for salg her nå! Det blir også gode Kulturvøkku-tilbud.

Hilsen Inga