Musikkstudio og øvingslokale i T-kompbygget

Rindal kulturforum med leder Karstein Mauset i spissen etablerte sist vinter musikkstudio og øvingslokale i det gamle T-komponentbygget. Dette er tenkt som et øvingsrom for lokale musikere som har behov for et samlingssted for musikkaktiviteten sin, og spesielt kanskje ungdom som har lyst å utvikle seg på sine instrumenter eller sangaktivitet.

I sommer ble det innkjøpt et nytt sanganlegg med støtte fra Musikkutstyrsordningen og fra Ungdomsrådet i Rindal, noe som vi håper kan bli benyttet av både etablerte og nye brukere.



Ungdomsrådet oppfordrer alle ungdommer som driver på litt med sang og musikk benytte seg av tilbudet og ta kontakt med koordinator Karstein Mauset for avtale. Kanskje det er noen som er med i kulturskolens tilbud, og som ønsker litt ekstra øvingstid? Karstein lover at de som ikke er så vant enda, eller som trenger litt musikalsk bistand kan få litt hjelp til å komme i gang.

Bildet: Ungdomsrådet på besøk i øvingslokalet sammen med Karstein Mauset og noen brukere.