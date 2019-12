Musikalsk julestemning i Storstuå

Det ble en feiende flott time i Storstuå torsdag kveld, når kulturskolens elever inntok scenen under den tradisjonelle førjulskonserten. Sang- og musikkelevene viste at de behersker mange sjangre, og flere av elevene viste også at de kan spille på flere instrumenter - i tillegg til å synge.



Det svingte skikkelig på scenen når Olav Gjerstad Lindvåg, Pål Sæther, Rune Dalager og Sigve Holten fremførte Chuck Berrys "Run Rudolph Run"

Publikum fikk høre elevene fremføre både klassiske julesanger som "Glade jul", "Bjelleklang", "Vi tenner våre lykter" og "Musevisa", og nyere låter som Sias "Snowman" og Eva Weel Skrams vakre "Selmas sang". På programmet stod både soloinnslag, samspill og band - fremført på strålende vis.



15 år gamle Hannah Bremer Sjøflot fremførte en nydelig versjon av "Nordnorsk julesalme", og viste at hun har en stor stemme som vi helt sikkert får høre mer av i årene som kommer.

Samtlige av kulturskoleelevene utstrålte en sjarmerende selvsikkerhet, og ikke minst en stor glede over å stå på scenen. Det smittet over til publikum, som så ut til å storkose seg i salen.

Før konserten lovte rektor Torbjørn Larsen julestemning. Det fikk vi!



Carla van Buggenum er et godt eksempel på at det ikke bare er barn som er elever på kulturskolen. Carla fikk vist frem sin stemmeprakt i fremføringen av "Pie Jesu".

