Musikalsk finale av høy klasse

På forhånd gikk ensemblet høyt ut og lovte at finalen ville bli den beste. De visste selvsagt hva de snakket om, og holder det de lover - og vel så det! Under torsdagens generalprøve fikk de vist at prublikum har en stor opplevelse i vente når de tar turen til Storstuå i helga.

Konserten starter med en mektig "Overture" fremført av Surnadal Hornmusikk, som gir oss en forsmak på hva som kommer. Hornmusikken har utviklet seg til å bli meget solide under ledelse av dirigent Einar Sødergren. Engasjementet og innlevelsen til Sødergren er verdt inngangspengene alene. Han er profesjonell til fingerspissene, og det gir utslag i form av perfekt fremføring av korpset gjennom hele konserten. Samspillet og harmonien mellom korps, band og kor fungerer også utmerket, og bidrar til at konsertfinalen går inn i historiebøkene som en av de aller beste. Det er også artig å se Sødergren utfolde seg bak slagverket under låten "Africa" fra filmen Spiderman 3. Er det noe den mannen ikke kan?



Einar Sødergren i kjent stil

Høy gåsehudfaktor

Konserten byr på et bredt spekter av musikkstiler og sjangere. Fra gospelsang, til musikaler. Fra moderne popmusikk til blues. Fra solonummer til duetter. Med solister som Toril Moe, Halvor Drøpping, Ragnhild Dahl, Gunn Astrid Hove og Kristen Arne Sæterbø på programmet, vet vi at det blir kvalitet. Toril Moe viser nok en gang at hun har en enorm stemme, og er solist på flere av låtene. Under klassikeren "My Heart Will Go On" fra storfilmen "Titanic" leverer hun i kjent "Toril-stil", og når Gudbjørn Moen følger opp med klarinettsoloen "Gabriels Obo" fra filmen "The Mission", blir det nesten for mye av det gode. Ta med lommetørkle!



Gudbjørn Moen spiller utrolig vakkert på sin klarinett

Rørende vakkert blir det også når Halvor Drøpping og Toril Moe fremfører "Shallow" fra filmen "A Star is Born". Drøpping og Moe går Lady Gaga og Bradley Cooper en høy gang! Publikum kan også se frem til Drøpping sin fremføring av "Can you Feel the Love Tonight" fra "Løvenes konge". Sangen er som skapt for Drøpping sin stemme, og han har en formidlingsevne i særklasse.



Halvor Drøpping og Toril Moe i vakker duett

Konsertens høydepunkt er duetten til Toril Moe og Gunn Astrid Hove. Sistnevnte er innleid for anledningen, og bidrar på to av låtene på konserten. Sammen fremfører de den sterke låten "I Know Him So Well" fra musikalen Chess. Vi kan ikke huske å ha hørt disse to synge sammen tidligere, men vi håper virkelig at dette ikke blir siste gang. Moe og Hove er to av Surnadals aller beste kvinnelige sangere, noe de beviser under duetten. At det bor en slik stemme i en 17 år gammel kropp er smått utrolig. Hatten av!



Gunn Astrid Hove og Toril Moe fremfører en sterk låt fra musikalen "Chess". Einar Sødergren holder kontroll på korpset.

Koret Vox briljerer særlig i sin fremføring av låtene fra The Greatest Showman. De viser presisjon, trøkk og en smittende sangglede. Honnør til kordirigent Rolf Arne Berg! Bandet, som består av Ola Langli, Bjørn Høivik, Torbjørn Kvande og Jo Inge Nes, er solide og gjør sitt til at lydbildet blir så bra.

Konserten avsluttes med låter fra "The Blues Brothers" - en energibombe av de sjeldne anført av Halvor Drøpping og Kristen Arne Sæterbø. Et verdig punktum på tre uforglemmelige konserter.

I Surnadal Hornmusikk spiller Silje Mari Otterlei Husby, Ane Forslund, Christian Madaus, Ingeborg Myrvang, Gunn Elin Sæther Lesund, Gudbjørn Moen, Astrid Pihl Hansen, Siv Halle, Frode Grønmyr, Xinyi Lu, Grete Skei, Britt Karin Grimstad, Kristin Holten, Leif Otto Frønes, Baard Løfaldli, Bjørn Brekke, Randi Husby, Frode Sæterbø, Ragna Marie Mauset, Linda Humberset, Magnhild Garte, Odd Asbjørn Bævre, Odd Magnar Møkkelgjerd, Karianne Holten, Olav Aune, Peder Mauset, Pål Nordvik, Olav Mauset og Lars Olav Mauset.

I koret Vox synger Sonja Dyrnes Schei, Toril Moe, Mali Skei, Ragnhild Dahl, Signe Lill Aasland, Turid Hals Sæther, Inger Astrid Moen, Inger Grete Lundemo, Åse Torill Solli, Kjersti Mahle Brøske, Kikki Edvardsson Moe, Henny Maren Grande, Wenche Melkild, Hanne Moen Fiske, Eli Vullum Kvande, Kirsten Arne Sæterbø, Jens Einar Indergård, Halvor Drøpping, Lars Peder Solli, Lars Sæther og Tor Helge Solli. Koret dirigeres av Rolf Arne Berg.

DreamFarm sørger for lys, og Jorid Skjølsvold for bilde og video. Lyden er det Proper Produksjon som sørger for. Dansere fra Kulturskolen på indre Nordmøre bidrar med dans.

Det er i skrivende stund noen få billetter igjen til fredagens premiere, og rundt 50 ledige til lørdag kveld. Vil du få med deg konserten, bør du med andre ord være rask til å bestille billett.