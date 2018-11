Motorsagkurs på Mauset

Bildet over: Fra venstre Peder Mauset, Ingrid Stene, Maren Kvande, Arne Stene, Guri Løfaldli Rindalsholt, Magnar Andersen og Ragna Marie Mauset.

Dessverre ble det litt frafall, men to ivrige deltakere møtte på kurset. Den ene var Magnar Andersen som til daglig jobber ute på sjøen. Han ser ikke for seg å tevle, men vil lære mer om daglig bruk av motorsaga. Magnar har brukt motorsag før, kan han fortelle.

Den andre var Guri Løfaldli Rindalsholt, som til daglig bor i Oslo hvor hun studerer til dyrlege. Guri ser for seg at hun skal delta på tevlinger etter hvert. Hun har også brukt motorsag tidligere, da hun gikk på Skjetlein videregående skole, forteller hun.

Kurslederene Ragna Marie og Olav Mauset har vært dommere i tevling med motorsag i 20 år, og har god innsikt og kunnskap om faget. Ragna Marie var hoveddommer på NM i Skogn, som ble avviklet nå i oktober. Sønnen Peder Mauset går nå i foreldrenes fotspor og har dømt på tevlinger i et par år allerede. I år har han blant annet dømt både på NM, på Sthil-cup og på VM i Lillehammer.

Det er fem ulike øvelser i tillegg til lagøvelse. Disse fem er felling, sverdsnuing, under-og overkapp, presisjon og kvisting. Det er et oppsett i regelverket om hvordan øvelsene skal utføres, kan Ragna Marie fortelle. Motorsag er en av tevlingene som er på Norges bygdeungdomslag sitt landsstevne og høstarrangement. På høstarrangementet holdes det NM i motorsag og på landsstevnet er det lagtevling og Sthil-cup.- Disse tevlingene er mere "publikumsvennlige" og har høyere unerholdningsfaktor, sier Ragna Marie. På kurset i dag, ble det gjennomgang av sverdsnuing, under-og overkapp, presisjon og kvisting.

Ragna Marie forteller også at motorsagkurs er mye bevisstgjøring av sikkerhet, og at det er en meget stor fokus på sikkerheten i tevlingene. Videre forteller hun at tevlingene er overført fra skogbruket, og at for eksempel presisjon og kapp kan sammenlignes med rydding av vindfall. -Et område hvor sikkerheten er særdeles viktig, sier hun.

Surnadal bygdeungdomslag er et aktivt lag, og nå i oktober ble det ble valgt nytt styre. Styret består nå av både gamle og nye styremedlemmer. Tilstede på kurset i dag var styreleder Maren Kvande, økonomiansvarlig Ingrid Stene og tevling- og aktivitetsansvarlig Arne Stene. Det er nå 44 medlemmer i bygdeungdomslaget, men her er det plass til mange fler, kan Maren fortelle. Det er mulig å melde seg inn når man er på et arrangement, eller man kan gå inn på bygdeungdomslaget sin nettside. De to første årene koster medlemskapet kr 300, etter det er det 300 kr pr år, forteller Ingrid.

Det neste som skjer i bygdeungdomslaget nå er nissefest på Myrvang. Maren oppfordrer til å ta kontakt om det er andre aktiviteter man ønsker skal bli arrangert.



Ragna Marie viser og forklarer snuing av sverd og skifting av kjede.



Guri og Magnar hadde ingen problemer med å løse oppgaven.







Før kursstart måtte banen rigges. Her er Peder og Arne godt i gang.



Ragna forklarer hvordan under- og overkapp skal gjennomføres.





Olav viser under- opg overkapp.



Ragna Marie tar dommerrollen og sjekker resultatet. Olav mener at det er en grunn til at han er dommer og ikke utøver på tevlinger. Noe vi mistenker er meget beskjedent sagt.



Peder er også med og bedømmer resultatet.



Og kursdeltakerne fikk selvsagt også prøve seg. Her er Guri i fin stil.



Surnadal bygdeungdomslag er medlem av Trollheimsporten.