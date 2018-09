Motivasjonspris til Rindal Rørservice AS

Bildet over: F.v: Banksjef i Rindal Sparebank Magne Bjørnstad, Svein Løset, Ronny Løset og Knut Nergård fra Rindal Rørservice AS.

- Dette er 12. gang vi deler ut Motivasjonsprisen, og den er ment som en klapp på skuldra til noen som har gjort noe spesielt innen næringslivet. Prisen er på 10.000,- for enkeltpersoner, og 25.000,- til en bedrift. Pengene skal gå til velferdstiltak til de ansatte, sier Magne Bjørnstad, banksjef i Rindal Sparebank.

- Dagens prisvinner er ingen gammel bedrift, men den er tuftet på tradisjonene fra en eldre bedrift i Rindal. Dagens prisvinner feirer snart 5-årsjubileum, og i overført betydning kan en si at bedriften og de ansatte har kommet hjem. Gjenbruk er viktig i dagens forbrukersamfunn, og gjenbruk og ombygging av bygninger er også ressursbesparende og gir nytt liv i det som kunne vært et tomt bygg.

- "Det er bare rør" sies det av og til når ting ikke har blitt som en tenkte. For årets prisvinner har begrepet "bare rør" en helt annen betydning. Rør, ledningsnett og armaturer gir grunnlag for 12 arbeidsplasser, herav to lærlinger i dalføret. Fra den spede begynnelse i november 2013 med to ansatte og en omsetning på ca. 3,5 millioner kroner første driftsår, hadde de en omsetning på 14,5 mill. i 2017 og et godt økonomisk resultat. Utviklingen i disse fem årene står det stor respekt av og derfor har styret i banken tildelt Motivasjonsprisen for 2018 til Rindal Rørservice, fortalte Bjørnstad.