MOT til å nisse i Surnadal

Bildet over: Klasse 8CD var kanskje den mest "julete" klassen på MOT til å nisse-dagen? Sindre Humberset, Emilie Brøske Rønning og Iselin Øye Vullum er unge MOTivatorer fra 10. trinn.



Hvilken klasse er mest "julete"?

På "MOT til å nisse"-dagen ble alle på skolen utfordret til å kle seg i juleklær, som f.eks. nisselue, julegenser eller nissedrakt. MOTivatorene har gått litt rundt og kikket på hvilken av klassene som er mest "julete" denne dagen, og de har inntrykk av at medelevene synes dette er gøy.

Vi er innom klasse 8CD, som kanskje er den klassen som ligger best an til å bli årest mest julete klasse. Elevene her synes at det er koselig med en slik dag nå rett før jul. De har gått rundt på skolen og sunget julesanger for de andre klassene, og MOTivatorene har delt ut pepperkaker.



- Vårt eget prosjekt

Emilie Brøske Rønning Iselin Øye Vullum er to av de ni unge MOTivatorene ved Surnadal ungdomsskole. Det er disse ni som har ideen til, og regien på, "MOT til å nisse"-dagen: Målet er å spre glede og ekstra julestemning på skolen.

- Dette er vårt eget lille prosjekt, smiler Emilie og Iselin.

De synes at ideen har blitt veldig positivt mottatt på skolen. Veldig mange har kledd seg ut, og det blir ekstra mye smil og latter.

- Det er moro å lage litt julestemning, synes de unge MOTivatorene.



Emilie Brøske Rønning og Iselin Øye Vullum er veldig fornøyd med oppslutingen om "MOT til å nisse"-dagen.





MOT Surnadal har sendt oss noen flere bilder fra nissedagen:



8CD ble kåret som den mest julete klassen.



Hele skolen samlet



Sju av ni unge MOTivatorer