MOT til å glede på Rindal skole

Taco og sjokoladekake til alle

Rindal skole har vært med i MOT i mange år, og litt ekstra hygge i kantina på MOT til å glede-dagen har blitt en tradisjon.

Anny Synnøve Løfaldli, Frida Røen, Marte Halgunset og Majken Røen er unge MOTivatorer på Rindal skole. De er skolert for å være med å skape et bedre miljø. På MOT til å glede-dagen fredag laget de taco og sjokoladekake til alle på ungdomsskolen.



MOT skaper samhold

Anny Synnøve og Frida går på 10. trinn, og var med å organisere dette arrangementet i fjor også. De forteller at alle blir glade når de ser at det er taco på kantina, og at MOT er med på å skape samhold på skolen.

De synes at de har lært mye av å arbeide med MOT, og kunne gjerne tenkt seg å fortsette jobbe innenfor organisasjonen.



Glede-kjedebrev på kryss og tvers

I kantina i første friminutt ble det servert taco, og Anne Forsberg Røen delte ut glede-kjedebrev. Hun inviterte alle elevene tilbake til kantina i andre friminutt, til sjokoladekake og trekning av premier.

Glede-kjedebrevet inneholder en liste med flere utfordringer som man kan gjøre for å glede andre, og brevene er forskjellige. Den som får brevet skal ta utfordringen øverst på lista, f.eks knytte noens sko, eller gi noen en klem. Så leverer man brevet videre, og mottakeren tar neste utfordring på lista. Brev med lignende utfordringer blir levert til de ansatte på kommunehuset, og til noen utvalgte butikkansatte.



Anne Forsberg Røen delte ut glede-kjedebrev.



Takkekort og gaver

MOT til å glede-dagen er også en fin anledning til å vise litt ekstra takknemlighet.

- Alle ungdomsskoleelevene har skrevet et takkekort til noen som de er glad for å ha i livet sitt. I tillegg har vi postlagt 50 gaver i dag, forteller Anne Forsberg Røen, som er MOT-koordinator og MOT-coach. På skolen har hun med seg Oddrun Husby, Åse Børset og Eirik Skjevdal, som også er MOT-coacher.

Bildet øverst: De unge MOTivatørene har bakt sjokoladekake til alle. F.v. Anne Forsberg Røen, Anny Synnøve Løfaldli, Frida Røen, Maren Halgunset og Majken Røen.