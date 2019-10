Mot tidenes beste resultat for åttende år på rad

– Vi har så langt i 2019 et vesentlig bedre resultat enn i tilsvarende periode i fjor, da vi ved årets slutt oppnådde tidenes beste resultat for sjuende året på rad. Enda bedre resultat i år skyldes økt inntjening som følge av at vi er attraktive og dyktige medarbeidere fører til at vi fremdeles får mange nye kunder innen lån, forsikring og spareprodukter, kommenterer administrerende banksjef Allan Troelsen.

Innskuddene har økt med 398 millioner og utlån med 491 millioner kroner de siste 12 måneder. Bankens forretningskapital er nå på 8,2 milliarder kroner. Med det er banken den 12. største banken av de 66 bankene i Eika Alliansen.



Snart klart for ny emisjon gjennom utstedelse av egenkapitalbevis:

Høy vekst over tid, kombinert med ytterligere krav til egenkapital fra myndighetene fører til at banken forbereder en ny emisjon for å få mer egenkapital på plass for videre vekst og utvikling.

– Nye kunder og gode resultater er avgjørende for å sikre at Surnadal Sparebank også i fremtiden skal være en solid og god lokal sparebank for våre kunder, eiere, lokalsamfunnet og regionen. Gode resultat og god avkastning på kapitalen sikrer at det er attraktivt å investere i egenkapitalbevis i banken, noe som er en forutsetning for bankens videre vekst og utvikling.

– Så langt har eierne i bankene fått relativt god avkastning i form av årlig utbytte. Vi er selvfølgelig spente på responsen når vi 4.november åpner for tegning av nye egenkapitalbevis. Vi vil utstedelse mellom 500.000 og 700.000 nye egenkapitalbevis, og håper at mange finner det attraktivt. Å være eier i banken er noe som passer for alle og enhver – i alle aldre, fortsetter Troelsen, og fortsetter:

– Våre egenkapitalbevis er notert på Oslo Børs sin Merkur Market og kan daglig handles der. Vi registrerer forholdsvis stor interesse for våre egenkapitalbevis og det handles flere egenkapitalbevis enn det vi hadde forventet. Dette er positivt for banken og våre nærmere 500 eiere.

Fakta om Surnadal Sparebank:

Etablert i 1842

I underkant av 40 medarbeidere

15.000 kunder

477 egenkapitalbeviseiere

8.200 millioner kroner i forretningskapital

Hovedkontor i Surnadal og kontorer i Kristiansund og Trondheim

Medeier av Eika Gruppen AS og medlem i Eika alliansen.

Medeier i VIPPS

Fakta om Eika Alliansen:

Eika Gruppen AS er finanskonsernet i alliansen

66 lokale sparebanker

Norges 3. største bankgruppering

1 million kunder

400 kontorer

3500 ansatte



(Arkivfoto)

Surnadal Sparebank er medlem av Trollheimsporten.