MOT som universalverktøy 24/7

Dato : Tirsdag 06.mars

Tid : Kl. 18.00-20.00

Sted : Surnadal ungdomsskule - kantina

Surnadal kommune er en MOT-kommune og nå deltar vi også i MOTs tilleggsprogram «Skolen som samfunnsbygger». Der ønsker vi å få med foreldrene, ansatte i som jobber med ungdom, frivillige lag og foreninger og andre interesserte voksne som er i kontakt med barn og ungdom til å bygge opp lokalsamfunnet til beste for barn og unge i kommunen. Som voksen kan du være med å forsterke positive beskyttelsesfaktorer for barn og unge. MOT brenner for å forsterke sitt arbeid ved å forsterke voksnes felles forståelse for viktigheten av å skape en kultur der alle er inkludert. Denne dagen vil vi sette fokus på disse tre faktorene i møte med barn og unge:

1. Bakgrunnsforståelse

2. Skape godfølelsen

3. Tøff kjærlighet

Foredragsholder Stein Bratseth har 35 års fartstid fra politiet, hvor han de siste 23 år hadde hovedfokus på politiets forebygging rettet mot barn og ungdom. Han har jobbet med og undervist i forebyggende arbeid både i Sør Trøndelag politidistrikt, på Politihøgskolen og i Politidirektoratet. Han har holdt svært mange foredrag som både har vært rettet mot ungdom, og mot foreldregruppen. Bratseth har hele tiden levd etter at «ingen er bare det du ser». Ut fra sitt erfaringsgrunnlag ønsker han å være med å inspirere lokalsamfunn til felles forståelse og fellesforstått ansvar for alle barn og unge. I 2015 ble han hedret som en Norsk hverdagshelt gjennom programmet "Norske helter".

Stein har et unikt spekter av personlige og profesjonelle erfaringer å spille på i sin rolle som foredragsholder, gjennom sine mange års arbeid for et tryggere og varmere samfunn. Vi anbefaler sterkt alle som har mulighet til å delta. Noter datoen i kalenderen!

Velkommen til et lærerikt foredrag om hvordan du kan bidra til et varmere og tryggere samfunn!