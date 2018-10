Tekst, film og bilder: John J. Storholt.



«Morten Gåsvand er en dokumentarfotograf, med særlig interesse for arkitektur, folkeliv og naturfoto.» Dette er et sitat fra omtalen i boka Furukjempene i Trollheimen.

Morten Gåsvand er en allsidig mann her i Rindal, han er hotelldirektør, naturfotograf og eventyrer.

Hans spesielle interesse for Trollheimen har blitt til bok; «Kjempene i Trollheimen». Han forteller med glimt i øynene når har snakker om de fasilitetene som er i Trollheimen. Han har utstilling i Buldozerlaget, et gammelt verkstedbygning som han har restaurert til konferansesenter, utstillingslokale og en liten pub.



Fra Bulldozerlaget (Foto: Morten Gåsvand)



I 1992 åpna Morten Gåsvand dørene på Saga skysstasjon, hotellet som ble bygd i gamme stil for å gjenskape gammeltida. Men ett hus ble for lite. I dag står mange gamle hus på tunet, henta inn og satt opp slik de var i sin tid.

- Dette er en mellomting mellom en kongsgård og en setervoll, forteller Morten.

Eventyrer Morten er opptatt av å formidle kultur og landskap. Fra å finne Rindal i India til å fotografere steinlandskap i Finnmark. Hans bilder og fortellinger er en fryd og sjå og høre på. Han fikk sin første speilrefleks kamera på 80-tallet. Han ble fort fasinert av dyr og livet rundt deg, som han sier «jeg ser noe nytt hver dag».

Jeg, John Storholt, var så heldig å få lage denne fortellingen om Morten på Saga. Jeg og Morten har sittet mange timer og snakket og det som har vært hans lidenskap og drømmer. Han forteller med innlevelse og en blir fort revet med når han forteller om fotografering mellom islaga i elva til hans møte med folk fra andre verdensdeler.

I dag har Saga Skysstasjon blitt til Saga Trollheimen hotel, og samboeren Randi Haugland er med å styre Saga i lag med Morten. På spørsmål, hva er din jobb i dette svare hun «jeg er som poteten», fra å være kontorist til å legge til rette for gjestene med mat og senger.



Samboerparet Randi Bildøe Haugland og Morten Gåsvand



Saga Trollheimen Hotel er også en del av Trondheim Turistforenings sine hytter. Her kan du starte turen inn i villmarka av Trollheimen. Gå fra hytte til hytte, og nyte kjempene i Trollheimen. Var det her inne i villmarka at trollene ble til, i skyggene av furutrærne.

En stor takk til Morten og Randi på Saga, for at jeg fikk komme inn i deres verden.



John J. Storholt





