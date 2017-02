Morsdagskake

OppNedkake er ei enkel og rask kake å bake, den er lett å få vellykka også. Ingrediensene i kaka finner du i de fleste butikkene og kanskje har du allerede det meste i skapene allerede.

OppNedkake

50 g smør

½ dl sukker

100 g hakka nøtter/mandler/peanøtter



Nøtter kan enkelt hakkes ved å ta dem i en passende plastpose og bruk et kjevle eller biffklubbe og knus nøttene i posen. Jeg fant en pose med salta nøtteblanding og bruker dette. Kok opp smør, sukker og hakka nøtter på svak varme. Ha dette utover et bakepapir i bunnen på kakeforma. (Kakeform 26 cm)



3 egg

3 dl sukker

1 dl kokende vann

3 dl hvetemel

1 ss kakao

1 ts bakepulver



Pisk tykk eggedosis av egg og sukker. Tilsett de andre ingrediensene og rør forsiktig sammen til en jevn røre. Hell røra over nøtteblandinga i kakeforma.

Stekes på nederste rille i stekeovnen på 170 grader i 50-60 minutter.

Når kaka er ferdig stekt avkjøl kaka, sett den på et fat og del i to. (Bunnen med nøtteblandinga blir på toppen av kaka. Pisk krem av 3 dl fløte og bland i en pakke vaniljekrem. Dette fylles på den nederste delen av kaka. Legg over øverste del og dermed er OppNedkaka klar til servering.





GOD MORSDAG!