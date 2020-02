Moholdt på pallen under verdenscupsprint i Umeå

Baklid, Westli Andersen og Moholdt leverte en god smaksstart på den internasjonale ski-o sesongen.

- Jeg er veldig fornøyd. Jeg har gjort noen småfeil – og når det bare er to sekunder opp til gullet, kunne det nok vært innenfor rekkevidde, sier unggutten Jørgen Baklid som innledet verdenscupsesongen i ski-o med andreplass på dagens sprint – bare to sekunder bak Andrey Lamov.

Når en legger til at – den ikke ukjente norske veteranen – Lars Moholdt – på 3. plass – bare var 2 sekunder bak Baklid igjen, skjønner en at det her ikke var rom for de store feilene:

- Med raskt føre og korte løpstider, blir det gjerne slik, kommenterer Konnerud-løper Baklid som altså var nest kjappest.

Med to norske herreløpere på pallen i verdenscuprundens første renn, må en si er en smaksstart, men samtidig jakter en mer suksess i dagene fremover – først under morgendagens langdistanse:



- Jeg har bare gått to langdistanser internasjonalt tidligere, og jeg skulle kanskje gjerne sett at det var fellesstart i morgen. Men det kommer på mellomdistansen. Uansett er skiformen god – det viste jeg under NM i langrenn på Konnerud. Og jeg gleder meg.

Evine Westli Andersen viser også skiform:



- Det gikk bra i dag. Jeg er litt overrasket over at det ble andreplass, men jeg har gått bra teknisk, og hatt god flyt i kartlesingen, sier jenta fra Løten som gikk inn til 2. plass og karrierebeste internasjonalt på dagens sprint.



Bare svenske Magdalena Olsson var bedre enn den norske jenta:

- Målet var topp 10 en av dagene under denne verdenscuprunden, så dette var – som sagt – over all forventning.



Da er det bare å senke skuldrene foran de kommende dagenes konkurranser:

- Jeg håper at dagens sprint var den utblåsningen jeg trengte fysisk, slik at kroppen svarer litt bedre utover. Jeg gleder meg, sier dagens navn i den norske leiren.

I tillegg til de allerede nevnte, gikk Bjørnar Kvåle (11), Audun Heimdal (25), Øyvind Wiggen (26), Styrk Hundseid Kamsvåg (39) og Synne Strand (21) i mål med tellende resultat under dagens verdenscupsprint.

Verdenscuprunden fortsetter med langdistanse i morgen.

Tekst: Ivar Haugen, Norges orienteringsforbund