Moholdt og Ulvensøen best på dagens mellomdistanse

- Jeg gjør for mange feil, fortsetter karen fra Rindal.

Til tross for en del feil var den norske veteranen best i det krevende løypenettet. Ett lite sekund foran Jørgen Baklid og to små sekunder foran Bjørnar Kvåle.

- Jeg klarte å unngå de skikkelig store feilene, og det skal godt gjøres å gå helt feilfritt med såpass krevende løypenett. De gutta bak meg har sikkert også gjort noen feil.



Anna Ulvensøen klarte seg heller ikke helt uten feil, men var best i dameklassen:

- Jeg har gjort et bra løp, med unntak av ett sted hvor jeg tapte 40 – 50 sekunder. Men er fornøyd, sier hun selv.

Etter avsluttet studier er jenta fra Åsgårdstrand nå i full jobb, og har ikke internasjonale ambisjoner denne sesongen

- Jeg trener lystbetont – som det heter. Og synes det er moro å være med.

Mest gøy er det å vinne – noe Ulvensøen gjorde på dagens mellomdistanse. Det skilte 11 sekunder ned til Evine Westli Andersen. Synne Strand ble nummer 3.

Men for dem som ikke lyktes under mellomdistansen er det ny mulighet i ettermiddag, for under Ski-o-treff er det tett mellom slagene.



Allerede i ettermiddag er det nattsprint. Før det avsluttes med langdistanse i morgen:

- Det gleder jeg meg skikkelig til. Det er veldig artig å gå her, sier Moholdt.

Juniorklassene på dagens mellomdistanse ble vunnet av Jenny Baklid og Henrik Fredriksen Aas.

Tekst: Ivar Hauge, Norges Orienteringsforbund

