Moholdt med to gull

Bildet over: Lars Hol Moholdt. Arkivbilde.

Moholdt forteller til orientering.no at han gjorde et par feil på slutten av løpet søndag som kostet omtrent halvminuttet hver av dem. Det trekker litt ned totalinntrykket, men uansett har det vært en veldig fin helg i ski-o o-løypen, sier Moholdt som hadde omtrent to minutter ned til andremann, Jørgen Madslien.

Lørdag tok Lars Hol Moholdt gull på mellomdistanse i ski-o. Det kan du lese mer om her.

Om to uker er det EM i Tyrkia som står for tur. Vi ønsker Moholdt lykke til!

