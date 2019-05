Moholdt med EM-sølv

- Jeg blir sikkert mer fornøyd etter hvert, men nå føles det litt surt, sier Lars Moholdt etter dagens mellomdistanse under ski-o EM i Tyrkia.

For under dagens mellomdistanse var det på mange måter motsatte roller fra onsdagens sprint, da gullvinner fra sprinten – Lars Moholdt – ble skjøvet ned til sølvplass av onsdagens sølvvinner – Erik Rost.



Men der Moholdt var i en klasse for seg på sprinten onsdag – og vant med nærmere halvminuttet – var det bare noen små sekunder mellom Rost på toppen av pallen og Moholdt på sølvplass i dag.

- Jeg gjorde en feil helt på slutten, og da er det den jeg husker best nå rett etterpå, sier Moholdt på utfordring om hvor sekundene opp til toppen av pallen gikk tapt.



- Men løpet i dag var litt rotete med mange småfeil. Ingen skikkelig store, men gjentatte ganger 3 – 4 sekunders feil, fortsetter den norske veteranen.

- På onsdag hadde jeg god flyt, men i dag var jeg ikke «der».

Selv med halvdårlig følelse underveis – og nederlag med 3 sekunder - for perfeksjonisten fra Rindal, kan en bruke dette inn mot langdistansen på søndag:

- Det blir garantert en tøff langdistanse, og jeg er veldig motivert.

Ellers er det verdt å notere seg at bronsevinner to dager på rad – både på sprint og sprintstafett – Jørgen Madslien – nok en gang viser at han trives i høyde og tynnluft i Tyrkia – ved å gå inn til 6. plass i dag.



Ikke mindre imponerende er det at junioren Jørgen Baklid er like på «bakskiene» til Madslien – og går inn til 7. plass.



Øyvind Wiggen (13), Bjørnar Kvåle (17) og Øyvind Watterdal (21) kompletterer den norske laginnsatsen med gode prestasjoner – som viser at Norge absolutt vil være i posisjon til å forsvare EM – gullet i stafett for herrer.

Den stafetten finner imidlertid ikke sted før på mesterskapets avslutningsdag, før den tid er det hviledag lørdag og langdistanse søndag.

Når det gjelder dameklassen på dagens mellomdistanse, var det også her svensk på toppen av pallen.

Sølvvinner fra onsdagens sprint, Magdalena Olsson, løftet seg til seier i dag. Den svenske jenta – som vant sitt første individuelle gull internasjonalt – var snaue halvannet minutt foran finske Salla Koskela, med russiske Mariya Kechkina på 3. plass.

Evine Westli Andersen ble nummer 18.

Resultater:

Herrer

1 Erik Rost, Swedish Orienteering Federatio 35:36 (1) +00:00

2 Lars Moholdt, Norwegian Orienteering Federat 35:39 (2) +00:03

3 Sergey Gorlanov, Russian Orienteering Federatio 36:22 (3) +00:46

4 Eduard Khrennikov, Russian Orienteering Federatio 36:41 (4) +01:05

5 Stanimir Belomazhev, Bulgarian Orienteering Federat 36:43 (5) +01:07

6 Jørgen Madslien, Norwegian Orienteering Federat 37:05 (6) +01:29

7 Jørgen Baklid, Norwegian Orienteering Federat 37:13 (7) +01:37



Øvrige norske:

13 Øyvind Wiggen, Norwegian Orienteering Federat 38:09 (13) +02:33

17 Bjørnar Kvåle, Norwegian Orienteering Federat 39:47 (17) +04:11

21 Øyvind Watterdal, Norwegian Orienteering Federat 41:10 (21) +05:34



Damer

1 Magdalena Olsson, Swedish Orienteering Federatio 30:27 (1) +00:00

2 Salla Koskela, Finnish Orienteering Federatio 31:53 (2) +01:26

3 Mariya Kechkina, Russian Orienteering Federatio 32:02 (3) +01:35

4 Tatyana Oborina, Russian Orienteering Federatio 32:34 (4) +02:07

5 Tove Alexandersson, Swedish Orienteering Federatio 32:46 (5) +02:19

6 Marina Vyatkina, Russian Orienteering Federatio 32:54 (6) +02:27



Norsk:

18 Evine Westli Andersen, Norwegian Orienteering Federat 36:57 (18) +06:30

Tekst og foto: Norges Orienteringsforbund