Moholdt knakk staven

Mesterskapet i Russland fortsetter med mellomdistanse for damer i morgen. Fredag er det mellomdistanse for herrer, før det er langdistanse og stafett i helgen.

Kvåle imponerte på sprinten under ski-o VM.

Unggutten slo til med 9. plass da stavbrekk ødela for Moholdt.

-Jeg er veldig godt fornøyd med løpet i dag, sier Bjørnar Kvåle etter dagens sprint under VM i skiorientering i Krasnojarsk i Russland.

-Jeg gjennomførte slik jeg ville med kontroll de første postene og økte farten etterhvert.

Unggutten fra Brandbu var den norske beholdningen i dag. Etter at han investerte noe tid i starten, holdt han jevn fart med de aller beste utover i løpet.

Det endte med en solid 9. plass i VM-debuten individuelt.

-Jeg skulle gjerne vært 10 sekunder kjappere, slik at jeg hadde blitt «topp 6». Men jeg er godt fornøyd. Det har vært en god start på mesterskapet for min del. Og jeg gleder meg til fortsettelsen.

Imponerende

Landslagstrener Christian Hohl lar seg også imponere av Kvåle.

-Han innledet med gode gjennomføringer under sprintstafetten i går, og følger opp i dag. Etter godt og seriøst arbeid hele året får han nå betalt, og det er moro å se, sier Hohl om det norske gledeemnet i dag.

For der Sverige fulgte opp gårsdagens seier på sprintstafetten med nye gull i dag, til henholdsvis Tove Alexandersson og Ulrik Nordberg, ble det uflyt og stavbrekk for de norske løperne – med unntak av nevnte Kvåle.

Stavbrekk

For den største norske favoritten, Lars Moholdt, var det uhell i form av stavbrekk som hindret topplassering. Han knakk dessverre den ene staven ganske tidlig i konkurransen, og da ble det vanskelig å hevde seg i toppen.

-Staven ble ødelagt ganske langt nede, dermed gikk det greit i de brede sporene. Men i skutersporene var det sjanseløs, og der tapte han mye, sier landslagstrener Christian Hohl, og fortsetter:

-Uten uhellet kunne han kjempet om en topp 6 plassering, skisserer landslagstreneren. Men nå ble det 13. plass, med snaue minuttet opp til vinneren Ulrik Nordberg.

10 sekunder før Moholdt finner vi Øyvind Watterdal på 11. plass.

-Han gjorde et greit løp teknisk, men fysisk «spilte ikke kroppen helt på lag» i dag.

Evine Westli Andersen og Øyvind Wiggen endte på henholdsvis 17.- og 23. plass under den første individuelle konkurransen i VM, hvor altså Bjørnar Kvåle grep muligheten.

-En kan nesten kalle det et internasjonalt gjennombrudd for ham, skryter Hohl som imidlertid håper at det skal bli også norsk medalje- og gulljubel utover i mesterskapet:

-Vi får satse på at det ikke bare er Sverige som tar gull, fortsetter den norske landslagstreneren.

Han er fullstendig klar over at den regjerende verdensmester på langdistansen, Lars Moholdt, vil selge seg dyrt under mellom- og langdistansen fredag og lørdag.

Dameklassen

Men først handler det om mellomdistanse for damer i morgen, med Evine Westli Andersen som norsk deltaker.

-Hun har kapasitet til en topp 15 plassering. Det bør være målet.

Dermed er lista lagt for Westli Andersen for morgendagen.

Resultater:

Fullstendige resultater

Damer, 3.100 m

1 Tove Alexandersson SWE 123 00:13:54,2

2 Polina Frolova RUS 128 00:14:02,0

3 Salla Koskela FIN 132 00:14:12,1

4 Magdalena Olsson SWE 125 00:14:37,2

5 Mariya Kechkina RUS 126 00:14:55,1

6 Mirka Suutari FIN 122 00:14:57,0

Norske:

17 Evine Westli Andersen NOR 121 00:16:17,6

Herrer, 3.400 m

1 Ulrik Nordberg SWE 55 00:13:51,4

2 Andrey Lamov RUS 52 00:13:53,1

3 Sergey Gorlanov RUS 45 00:14:04,9

4 Kirill Veselov RUS 48 00:14:06,2

5 Stanimir Belomazhev BUL 54 00:14:21,2

6 Erik Rost SWE 53 00:14:22,6

Norske:

9 Bjørnar Kvåle NOR 19 00:14:32,0

11 Øyvind Watterdal NOR 37 00:14:34,4

13 Lars Moholdt NOR 49 00:14:44,3

23 Øyvind Wiggen NOR 9 00:15:59,2

Tekst: Ivar Haugen