Moholdt europamester i skiorientering

Tekst og bilde: Norges Orienteringsforbund

- Jeg har godt et bra løp. Ingen tvil om det, sier gullvinner Lars Moholdt. - Allerede på andre økten i går kjente jeg at akklimatiseringen hadde fungert perfekt, og kroppen fungerte veldig bra, fortsetter karen som dermed var i en klasse for seg på dagens sprint.

Moholdt vant snaue halvminuttet foran svenske Erik Rost.

- I høyden kan det fort bli store differanser, kommenterer dagens mann. - Uansett var dette en strålende start på mesterskapet.

Det samme må en kunne si om konkurransen Jørgen Madslien leverte: - Utrolig deilig å gå inn til medalje, sier han fornøyd etter sin første individuelle pallplass internasjonalt. - Han har prestert jevnt bra hele sesongen, så det var ikke veldig overraskende, kommenterer lagkamerat Moholdt.

Men Madslien selv var langt i fra sikker på at det skulle rekke så langt: - Underveis følte jeg det gikk ganske tungt. Men slik er det ofte i høyden. - Jeg jobbet uansett på, og tenkte det kunne holde til en topp 10 plassering.

- Da jeg kom i mål, tenkte jeg kanskje at det kunne bli topp 6. Men da Lars (Moholdt) gikk inn såpass langt foran meg – ble jeg igjen skeptisk.

Etter solid prestasjon, håp, tro og skepsis – ente det til slutt med at det bare var de to store ski-o profilene Lars Moholdt og Erik Rost som var kjappere enn Madslien i dag:

- Herlig, smiler karen som dermed kan legge individuell bronse til samlingen av EM-medaljer – som fra tidligere inneholder både gull og bronse i stafett.

Junioren Jørgen Baklid (10), Øyvind Wiggen (11) og Bjørnar Kvåle (15) leverte også bra i EM-åpningen – og gikk alle seg inn blant de 20 beste. I dameklassen – som ble vunnet av russiske Alena Trapeznikova foran Magdalena Olsson og Tove Alexandersson – gikk Evine Westli Andersen inn til 21. plass.

EM i skiorientering fortsetter med sprintstafett i morgen, deretter er det mellomdistanse på fredag – før det blir hviledag lørdag. Mesterskapet avsluttes med langdistanse og stafett søndag – mandag.

Sølv: Erik Rost, Sverige