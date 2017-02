Moholdt beste nordmann

- I dag var det kaos, sier en noe oppgitt Lars Moholdt etter dagens fellesstart over langdistanse under ski-o EM i finske Imatra.

Klar tale fra den regjerende mester – som imidlertid er kjapp til å understreke at det i aller høyeste grad var verdige medaljevinnere til tross for mye folk, smale spor og lite snø i løypenettet ved skiskytterstadion i finske Imatra.

- Det var folk over alt, på kryss og tvers. Og når alle klasser – damer, junior og ungdom – også går samtidig blir det et spørsmål om hvordan en skal opptre i løypenettet.

Allerede på førstepost startet det med en fellespost for hele herreklassen – som snupost på et skuterspor.

- Vi hadde fryktet at det kunne bli slik, med et lite område og lite snø. Men trodde kanskje at arrangøren skulle løse det på en fornuftig måte.

Nå endte det med en del knall og fall for enkelte løpere i konkurransen hvor Andrey Lamov tok sitt 3 EM-gull på rad da han vant herreklassen sekundet foran Markus Lundholm. Kirill Veselov kompletterte pallen.

- Jeg gjorde tre feil i kritiske øyeblikk av løpet. Det gjør at jeg ikke er med helt oppe i toppen, forklarer Moholdt.

Han gikk dermed inn til 10. plass, drøye 4 minutter bak vinneren.

- Vi har prestert for dårlig – som lag – så langt i mesterskapet. Både sprinten og i dag er under forventet. Til helga skal vi løfte oss. Jeg regner med at det også blir helt andre konkurranseforhold – på et annet område med mer snø.

Da snakker Moholdt om mellomdistansen og stafetten som venter etter en hviledag i morgen.

Les resultatliste med mer på orientering.no.

Foto: orientering.no.