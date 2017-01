Moholdt best igjen

Etter mellomdistanse og nattsprint i går, var det i dag klart for jaktstart – basert på gårsdagens totaltid for senior- og juniorklassene under Ski-O-Treff på Skeikampen.



- Etter en god nattsprint av Øyvind (Watterdal) i går, gikk vi i prinsippet ut sammen i dag – selv om det på startlista skilte ett sekund. Men med en såpass lang distanse i dag, var jeg på å gjøre mitt eget løp, sier Lars Moholdt om sin inngang til dagens konkurranse.



Det viste seg at de to gutta ønsket ansvar for egen orientering fra første meter.



- Jeg var litt overrasket over at vi gikk forskjellig allerede til førstepost, men vi kom sammen igjen, forteller Moholdt som måtte vente til omtrent halvveis i løpet før avgjørelsen falt:



- Inn mot gaflingen tror jeg Øyvind (Watterdal) gjorde en feil, for der mistet jeg han av synet. Og jeg så han ikke og heller ikke seinere i løpet.



Dermed kunne Moholdt gå inn til klar seier.



- Jeg er gjorde et godt løp, med bare noen mindre tidstap.



Da ble det nesten 3 minutter ned til Øyvind Watterdal på 2. plass. Bjørnar Kvåle ble nummer 3.



En god bekreftelse for Moholdt, som dermed drar til EM i Finland om to uker med «bagen» full av selvtillit.



- Jeg merker at den fysiske formen begynner å melde seg. Og teknisk har jeg nok aldri gått så mye på kart såpass tidlig i sesongen noen gang før.



Med 3 EM-gull å forsvare fra i fjor, kan en da håpe på ny medaljejubel.



- Jeg har forhåpninger foran EM, selv om det skal godt gjøres å kopiere fjoråret. Men hver gang jeg stiller til start sikter jeg på medalje.



- Det viker også som Øyvind (Watterdal) bør ha kapasitet til medalje. Men denne sesongen er likevel VM det viktigste.

Se fullstendig resultatliste her

Tekst: Orientering.no

Arkivbilde