Møtereferat og synspunkt fra FAU

Fokuset til FAU på Øye er:

- Kvadratmeter pr elev: I følge Nordconsult er det vanlig å ønske flest kvadratmeter pr elev på de minste trinnene, fordi de har vanskeligst for å sitte i ro. Alternativ D3 gir minst areal for de minste elevene (se grafene i referatet). Hva er best for Surnadal som helhet? Flere foreldre har barna sine både på barne- og ungdomsskolen, og alle barna skal igjennom hele løpet. Dessuten er barna flest år på barneskolen i løpet av skoleløpet.



Tilbakemeldinger vedr. de to nye alternativene:

- Både AB2 og D3 «freder» SUS elevens areal.

- D3: SUS mener 4,8 kvm pr elev er for knapt i alternativ D1. Dermed kommer alternativ D3 som ett alternativ. I alternativ D3 vil SUS beholde eksisterende areal (8 kvm pr elev), og medfører at de minste elevene får redusert arealet sitt ytterligere fra 4,3 kvm til 4,1 kvm. Er dette en god løsning for barneskoleelevene og en helhetlig tankegang? FAU Øye mener dette ikke er en god nok løsning for barneskole-elevene.

- AB2: gir flere kvm pr elev for de minste enn AB2 og D3 men fremdeles mindre areal til de minste ift SUS elevene.

o Flere foreldre bekymrer seg for at lærerne ikke mener dette er en god pedagogisk løsning (3 delt lærerstab).

o 97 bygget vil kreve oppussing ila kort tid – bygget er ikke i god teknisk stand pr i dag.

o SFO er dårlig gjennomtenkt i AB2 alternativet – ett rom på 60kvm for 60-70 elever, langt fra garderober og gymsal vil medføre de samme utfordringene vi har med SFO på eksisterende skole.

- AB2 og D3 krever ytterligere utredninger med innspill fra brukere - dette vil ta tid. Flere foreldre ønsker ny skole nå, nettopp fordi eksisterende skole og bygningsmasse er utslitt.

- Begge alternativene er over den økonomiske rammen, og krever at kommunen øker kostnadsrammen ytterligere. Om rammen skal/bør økes, hvor får en mest igjen for pengene totalt sett? Og er det reelt at kommunen vil/kan øke den økonomiske rammen? FAU ved Øye skule er bekymret for at rammen IKKE økes og dermed at AB2 ikke er et reelt alternativ.



Les mer her (PDF)