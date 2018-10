Møte om barn og unge

Vi vet at ungdommen i dag er under stadig påvirkning fra sosiale medier og blogger.

Vi vet at det er et økende problem innen psykisk helse og rus blant ungdommen.

Vi vet også at de ønsker seg et oppholdssted i form av en fritidsklubb.

Derfor ønsker vi å se om det er noe vi i Sanitetsforeninga kan bidra med sammen med andre instanser for å lette litt på press og øke trivselsgraden.



Vi har invitert Ungdomsrådsrepresentant Elise Stensønes og Forebyggingsrådgiver Marit Solem Meisingset, og vi håper også at andre som jobber med og for ungdommene i kommunen vår tar turen for å se om det er noe vi sammen kan bidra med for de unge som bor her.

Alle; ungdommer, foreldre og foresatte, besteforeldre til å være med på denne dugnaden.



Sted: Kantina ved Surnadal videregående skole

Tid: Tirsdag 23. oktober kl 19.00