Møte i formannskapet

18/20 Kommunale næringstiltak under koronakrisa

Fra protokollen:

Rådmannens innstilling:

Rindal kommune iverksetter i første omgang følgende tiltak under koronakrisa:

1. Tildele midler fra næringsfondet i samsvar med vedtektene, men prioritere tiltak som er retta mot lokale bedrifter som er ramma av koronakrisa. Aktuelle tiltak kan være kompetanseutvikling, utvikling av alternative/midlertidige driftskonsept og økt markedsaktivitet.

2. Sørge for at begrunnede forespørsler om utsatt betaling av kommunale krav behandles raskt. Etter avtale med hver enkelt bedrift utsette 2. termin 2020 for eiendomsskatt, husleie og låneforfall for dem som har utfordringer med å betale som følge av koronasituasjonen. Ny betalingsdato blir samtidig med 3. termin.

3. Opprettholde framdrifta i kommunal saksgang og politiske beslutninger som er viktige for næringslivet og om nødvendig avholde ekstra møter i folkevalgte organer.

4. Så langt det er økonomisk mulig stå ved inngåtte avtaler og dessuten forsere og igangsette prosjekter som holder bygg, anlegg og tilstøtende næringer i gang.

5. Utarbeide ei liste over prosjekter som raskt kan igangsettes dersom det kommer ekstraordinære statlige midler.

6. Betale regninger rettidig. Begrunnet forespørsel om betaling før forfall skal behandles fleksibelt og ubyråkratisk. 7

7. Som hovedregel utbetale driftstilskudd uavkortet til institusjoner og organisasjoner, uavhengig av om de kan gjennomføre planlagt aktivitet eller ikke.

8. I samarbeid med organisasjonene i landbruket bidra til å avhjelpe en mulig kritisk situasjon når det gjelder tilgang til avløsere og sesonghjelp for å sikre matproduksjonen.

9. Gå i dialog med reiselivsnæringa (overnatting, servering og opplevelser) i bygda for å legge en plan for hvordan man raskest mulig kan komme tilbake til normaltilstand etter krisa.

10. Oppfordre alle i Rindal til i størst mulig grad å bruke lokale leverandører og å handle lokalt.

11. Sammen med Rindal Næringsforum og lokalbanken opprette tett kontakt med lokale bedrifter for å bistå dem med å møte krisa og bl.a. nyttiggjøre seg statens tiltakspakker fullt ut.

Innstillinga ble enstemmig vedtatt, og saken overføres til kommunestyret.

19/20 Videre utbygging av breiband i Rindal

Rådmannens vurdering:

Utbygging av breiband er ett av tiltaka i næringsplanen. Rindal har hatt jamnt over dårligere dekning enn nabokommunene, men det er i ferd med å bedre seg drastisk når allerede vedtatte prosjekt i ulike deler av bygda nå nærmer seg gjennomføring. Det er åpenbart mulig å nå opp i prioriteringa, men det krever en kommunal egenandel, for breiband typisk ca 25 % av kostnadene.

I siste runde i Møre og Romsdal i 2018 fikk Rindal tildelt 1 mill i statsmidler til breiband i Øverbygda (Løfall og Lomunda). Midlene ble med over til Trøndelag, og etter anbud er det inngått kontrakt med Svorka. Her er det ikke tale om noen kommunal egenandel ut over sambruk av den nye vassledningstraseen til Lomunda. Rådmannen forventer at arbeidet blir fullført i 2020.

I 2019 fikk kommunen i to omganger tildelt midler til mer breiband, først for hele Romundstadbygda øst for T-Komponent og deretter for Rørdalen. Det er gjort vedtak om kommunal egenandel på til sammen 1.300.000 kr. Denne kommer ikke til utbetaling før utbygginga er fullført, tidligst i 2020, kanskje seinere. Rørdalen er ute på anbud med frist 20 april og Romundstadbygda med frist 2 juni.

Vi regner med at breiband til Grønlifeltet vil komme snart, i et samarbeid mellom lokale entusiaster og Svorka. Der er det ikke tale om noe offentlig bidrag, ut over at kommunen har bidratt til å bringe partene sammen for avklarende samtaler.

Etter dette finner rådmannen at det ikke gjenstår andre sammenhengende områder av ei viss størrelse enn Lomunddalen øst for Lomunda. Det finnes lommer av grender og enkeltboliger innimellom som ikke har breiband, men de fleste vil kunne koble seg på eksisterende linjer om de hver for seg eller sammen med andre går inn med egeninnsats og egenandeler.

Kommunen har også gått sammen med fylkeskommunen om ei ny mobilmast i Helgetunmarka. Dette vil bli løst gjennom en modell der kommunen og fylkeskommunen sammen finansierer og reiser sjølve masta, mens mobiloperatørene så setter opp sitt senderutstyr der. Det er bevilget kommunal egenandel på 500.000 kr til dette tiltaket. Vi regner videre med at Telenor bygger en ny mobilsender i Rørdalen uten bistand fra kommunen.

Rådmannen er positiv til å stille opp med egenandeler. De allerede vedtatte prosjekta forsyner seg rett nok grovt av kapitalen i RUF, men det vil likevel stå igjen mer enn nok til at prosjektet i Lomunddalen kan dekkes. Det blir neppe gjennomført før i 2021.

Rådmannen antar at egenandelen kan bli om lag 500.000 kr, samme beløp som for Rørdalen.

Som en del av koronakrisetiltaka blir det satt av ekstra statsmidler til breiband i 2020. Rådmannen antar at dette vil komme via allerede etablerte ordninger gjennom fylkeskommunen, bare med den forskjellen at det blir rom for flere lokale tiltak. Dersom det mot formodning skulle vise seg at ekstra tildeling av noe slag kan brukes til reduserte kommunale egenandeler, må kommunen vite å benytte seg av det.



Fra protokollen:

Formannskapets vedtak:

Rindal kommune søker fylkeskommunen om at Lomunddalen øst for Lomunda blir med i neste tildeling av offentlige midler til utbygging av breibandsdekning. Kommunens egenandel innarbeides i budsjettet for 2021 ved bruk av innestående fondskapital i RUF.





De øvrige sakene på sakslista ble også vedtatt som framlagt, med unntak av sak nr 25 og sak nr 26, som ble utsatt.



Formannskapet behandlet også en tilleggssak om dispensasjon for motorferdsel i utmark. Det kan du lese om her.

I forkant av dette møtet hadde formannskapet også et møte med Rindal Sparebank og Rindal næringsforum, angående deres samarbeid om hva de kan bidra med for næringslivet i kommunen i koronakrisa.



Kommunestyremøtet 22. april blir også gjennomført digitalt.

Bildet er fra formannskapsmøtet (Foto: Rindal kommune)