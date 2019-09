Minnemarsj i sol

Start og innkomst på Rindal skimuseum

Dette var andre gang Turstigruppa i Rindal IL arrangerte denne minnemarsjen for å hedre Harald Solvik, turstigruppas leder gjennom 20 år, som omkom under ei tragisk ulykke i fjor sommer. Harald var drivkrafta bak det fantastiske turstinettet vi har rundt i hele bygda. Her er det lagt ned et stort og uvurderlig arbeid med ryddig, merking, skilting og klopping av turløyper.

Trollheimsporten har skrevet en forhåndsomtale av minnemarsjen her.

I år var det registrert 120 deltagere på marsjen og det var tre forskjellige løyper å velge mellom, 2 km, 3,5 km og 6,5 km. Start og innkomst var på Rindal skimuseum, der muséets venneforening var på plass og solgte kaffe og hyllkake.

Lang, lang rekke...

Første stopp ved Finnskjeggvollen. 6,5-km-ruta tar til høgre mot Høgåsen, Kaldråa og Feiarskaret, de som vil ta en litt kortere rute på 3,5 km går til venstre. God skilting i området!



Mange valgte den lengste løypa

På Ner-Løset var det drikkepause. Her orienterte kulturleder Morten Møller og eier Olav Skjermo om restaureringa av en av de første fredede bygninger i Norge. Med hjelp fra Riksantikvaren og økonomiske midler fra Møre og Romsdal Fylke har dette vært mulig. Bygninga er nå fullrestaurert utvendig, og utpå høsten fortsetter arbeidet innvendig, nå med midler fra en annen fylkesmann og Trøndelag fylke. Restaureringsarbeidet har vært utført av dyktige fagarbeidere fra Husasnotra i Halsa.

Trollheimsporten har tidligere skrevet to artikler om restaureringa på Ner-Løset:

Norges første fredede bygg

Dette må vi berge

Fra Ner-Løset gikk turen opp til Flåtten og videre oppover.

Løypa gikk gjennom variert terreng, opp bakke og nedover bakke, over myr og gjennom skog

Fint vær og fine høstfarger

Ved Igltjønna. Snart framme.

Vel framme på skimuséet kunne den som ville roe ned og nyte en kopp kaffe og nysteikt hyllkake i solveggen. Muséets venneforening meldte om godt salg.