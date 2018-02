Minnekamp for Snorre

Bildet over: Anders Larsen er initiativtaker til minnekampen etter hans nevø, Snorre Larsen. Her med Snorres skjorter fra både Surnadal IL og Krokelvdalen IL.

Snorre var student i Tromsø, og gjennom studiekamerater kom han i kontakt med fotballmiljøet i Tromsø, og begynte å spille for Krokelvdalen IL i 4. divisjon hvor han også ble kaptein for laget.

- Snorre ble raskt et naturlig midtpunkt også der, forteller onkel Anders Larsen, som er initiativtaker til minnekampen. - Jeg fikk ideen uka etter at Snorre døde, og ønsket å finne på noe der de to miljøene, både Surnadal og Krokelvdalen, fikk møtes. Da var det naturlig å få til en minnekamp mellom de to lagene. Jeg tok kontakt med Erik Liland i Krokelvdalen og Øystein Bondhus her i Surnadal, og fikk med en gang et positivt svar fra begge to. Under minnesamværet til Snorre kom ideen om å ha kampen under laksefestivalen fram. Da er mange hjemme likevel. Heldigvis var festivalen også veldig positiv til dette, og tilpasser programmet sitt etter kampen. Kampen blir lørdag 23. juni kl. 16.

Øystein Bondhus, daglig leder i Surnadal IL, forteller at det aldri var snakk om å si noe annet enn ja til dette prosjektet. - Dette er en fin måte å hedre Snorres minne på. Så klart vi skal stille opp, sier Bondhus.

Søker sponsormidler

Å fly ned et helt fotballag til Surnadal koster en del, og i tillegg skal de ha overnatting. Anders Larsen har derfor sendt brev til næringslivet i Surnadal hvor han ber om støtte til nettopp dette. Også her har tilbakemeldingene vært positive, og mange har støttet prosjektet.

- Vi er ikke helt i mål enda, så hvis flere har lyst å gi er det mulighet for det, sier Larsen.

I Snorres ånd

Anders ønsker en dag i Snorres ånd, og derfor blir det mer enn bare en vanlig fotballkamp. Damelaget skulle egentlig spille bortekamp denne dagen, men har fått gjort om på terminlista si. Nå skal de spille hjemme mot Fortuna (Ålesund) før minnekampen. Og til dommer i minnekampen har Anders fått tak i Per Ivar Staberg, som blant annet er tidligere FIFA-dommer. Staberg ønsket å stille vederlagsfritt til minnekampen. Larsen forteller at de også har flere planer til kampen som foreløpig er hemmelig.

- Under minnekampen blir det foretatt en kollekt hvor det er mulig å gi via Vipps eller med kontanter. Alt overskudd etter arrangementet går til barneidretten i Surnadal IL og Krokelvdalen IL, ettersom Snorre var veldig opptatt av rekruttering. Etter kampen blir det bankett for lag, sponsorer med flere, hvor Ola Sylte kommer og griller for oss, sier Larsen.

Anders forteller at det har vært godt å ha dette prosjektet å fokusere på etter Snorres død.

- Jeg tror det er viktig for både familien og kompisene til Snorre å ha noe å se fram til og glede seg til. Det blir nok ei vemodig helg, men de fleste er nok innstilt på å ha det artig, akkurat slik Snorre hadde ønsket.



F.v. Janne Husby, Norsk laksefestival, Øystein Bondhus, Surnadal IL, og Anders Larsen.