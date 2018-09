Min første gresskarlykt-utstilling

Jeg skal ha min aller første gresskarlykt-utstilling nå i helga! Nå er jeg jo vant til å ha utstillinger, men da med maleri, - ikke med gresskar! Dette er både sært og smalt, men utrolig gøy!

Jeg er en gresskar-entusiast, og gresskarlyktene mine har vært omtalt i både TV, aviser og ukeblad opp gjennom årene, men dette har alltid vært i slutten av oktober. Da jeg fikk denne forespørselen av LianTunet var responsen min umiddelbart at dette er kult! - Men hvordan i huleste skal vi få tak i gresskar i september? Lian Restaurant har naturligvis sine kontakter, så de garanterte at den delen skulle de løse hvis jeg svarte ja. Tirsdag morgen fikk jeg en spesial-leveranse med 6 gresskar fra Frosta.



Jeg har ikke tatt i en pensel siden da, det å skjære ut så mange gresskarlykter på så kort tid er mer enn en fulltidsjobb. Det er også begrenset hva man kan planlegge på forhånd da fasongen på gresskarene i stor del avgjør hva motivet kan være. Både i forhold til om de er høye og smale, lave og brede eller om de er så runde at det er lite flater å jobbe på.



Jeg startet med Gollum fra Ringenes Herre, det var 6 ½ time med ren skjæring og skraping av skall. Jeg innså at jeg burde begrense meg til enklere motiv, men når man i utgangspunktet er kreativ og synes det er for kjedelig hvis det blir for enkelt er ikke det så lett heller...



Nå er jeg i mål med alle 6 gresskarlyktene! Jeg har i prosessen fått noen vonde opphovnede fingre, da tre negler har løsnet av fingrene på høyre hånd og har nok et snev av senebetennelse....



På søndag blir jeg og gresslyktene å finne på Liandagen 2018 der jeg både skal ha gresskarlykt-utstilling i et stabbur, demonstrere og lære bort skjæring av gresskarlykter og gi tips i forhold til bruk av gresskar i mat. Les mer på facebook.



I oktober skal jeg for øvrig ha flere gresskarlykt-verksted, et for Foreningen for Hjertesyke Barn, Trøndelag (dette har blitt en årlig tradisjon), to kurs hos meg på Dalalåven Atelier. Det ene ble fullbooket på bare 2 timer! Men det er fremdeles noen ledige plasser igjen på det andre. Les mer om det på facebook.



Og så blir det også et i Kristiansund. Det kan du også lese mer om på facebook.

Jeg har absolutt ikke brukt opp alle ideene mine for hva som kan skjæres ut i et gresskar, og har fremdeles ideer til motiv jeg selv har lyst til å prøve meg på, og jeg har som alltid med meg masse forskjellige maler, motiv, ideer og skjæreutstyr til alle som melder seg på gresskarlykt-verksted hos meg!





Dinosaur, Cheshire cat og Pennywise Skarsgård.



Red Queen, American Gothic og Gollum.



