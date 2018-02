Miljøtårndiplom til KIAS

Bildet over: Overrekkelse av Miljøfyrtårndiplom. Fra venstre: Grim Røen, Orfører Lilly Gunn Nyheim, Stig Kvendset og Bodil Gjeldnes.,

Gjennom denne sertifiseringen kan KIAS dokumentere at strenge krav innen tema som arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk er tilfredsstilte.

Ordfører Lilly Gunn Nyheim og miljøkonsulent Bodil Gjeldnes overrakte diplom og serverte kake for å markere begivenheten. Gjeldnes åpnet med å si at Surnadal Kommune ser at så mange som mulig sertifiserer seg og at det er viktig at slike bedrifter som KIAS går foran og legger lista. Hun sier også videre at det stort sett er små og mellomstore bedrifter som sertifiserer seg gjennom Miljøfytårnet.

Eiere av KIAS, Stig Kvendset og Grim Røen, kan fortelle at det er et konkurransefortrinn å være en sertifisert miljøbedrift. De satser nå mer og mer på salg, og ser at de gjennom dette sertifikatet blir behandlet som en seriøs aktør på markedet. I og med at de produserer mye branndører hadde de en del på plass allerede da disse dørene er ISO sertifisert, kan Kvendset og Røen fortelle.

KIAS har størst produksjon av dører til våtrom, og mye av dørene består av gjenvinnbart materiale, forteller Kvendset og Røen. En del av døren de produserer består av glassfiber, men det jobbes nå med å få den gjenvinnbar. Mye av dørproduksjonen hos KIAS går til næringsmiddelindustrien og mange av dørene er beregnet på å tåle et vått miljø.

Det er Robert Ole Borstad som har vært pådriver for prosjektet, og som sammen med Kvendset og Røen har lagt ned mye av jobben for å få sertifiseringen i havn. Borstad er ansatt hos KIAS, men hadde ikke anledning til å være tilstede ved overrekkelsen.

Det er aktive dager hos KIAS, og som nevnt når de nye omsetningsrekorder til stadighet. Jøran Bævre Brauten er nyansatt ingeniør hos KIAS, for videreutvikling og nyskaping av produkter. Grim Røen forteller at han nå straks skal pakke ned utstillingsvarene og sette kurs for messer både i Gøteborg og på Hamar. Røen berømmer også samarbeidet med SuSu og sier at det har vært ert veldig positivt prosjekt for Kvanne Industrier AS.