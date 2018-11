Se oversikt over planlagte militær trafikk torsdag 8. november.

Militære kolonner:

9 kolonner rv. 3 Rena – Alvdal, fv. 29 Alvdal – Hjerkinn, E6 Hjerkinn – Oppdal, rv. 70 Oppdal - Bergset, kl. 08.00 – 04.09 (neste dag)

2 kolonner E6 Værnes – Rinnleiret, kl. 18.30 – 21.45

1 kolonne rv. 80 Bodø – Fauske, E6 Fauske - Junkerdal, kl. 07.30 – 09.01

4 kolonner rv. 70 Bergset – Oppdal, E6 Oppdal – Hjerkinn, fv. 29 Hjerkinn – Alvdal, rv. 3 Alvdal – Rena, kl. 07.00 – 00.39 (neste dag)

2 kolonner E6 Rinnleiret – Gaasbakken, kl. 06.00 – 09.44

1 kolonne E6 Trondheim – Hell, E14 Hell – Storlien, kl. 03.21 – 06.00

2 kolonner E6 Værnes – Gaasbakken, kl. 13.30 – 16.36

2 kolonner E6 Ørland – Majavatn, rv. 73 Majavatn – svenskegrensa, kl. 07.00 – 06.21 (neste dag)

1 kolonne fv. 28/26/217/30 Tufsingdalen – Koppang, rv. 3 Koppang - Rena, kl. 23.59 – 05.46

2 kolonner Rena – Rygge, rv. 3 Rena – Kolomoen, E6 Kolomoen – Rygge, kl. 07.15 – 12.15

2 kolonner E6 Rygge – Kolomoen, rv. 3 Kolomoen – Rena, kl. 12.00 – 18.20

4 kolonner fv. 30 Gaasbakken – Røros, fv. 31 Røros - Vauldalen, kl. 11.00 – 21.01

2 kolonner rv. 3 Rena – Kolomoen, E6 Kolomoen - Fredriksstad, kl. 17.00 – 22.07

6 kolonner fv. 30 Tolga – Røros, fv. 31 Røros - Vauldalen, kl. 17.00 – 22.09

12 kolonner fv. 31 Vauldalen – svenskegrensa, kl. 09.45 – 14.21

1 kolonne E6 Sessvollmoen – Kolomoen, rv. 3 Kolomoen – Elverum, kl. 08.00 – 09.31

2 kolonner E6 Rinnleiret – Støren, fv. 30 Støren - Røros, kl. 07.45 – 11.12

4 kolonner E6 Oppdal – Oslo (Huseby leir), kl. 17.00 – 05.20 (neste dag)

2 kolonner E6 Trondheim – Rinnleiret, kl. 18.45 – 21.06

1 kolonne E136 Lesja – Åndalsnes, kl. 09.00 – 10.47

1 kolonne E6 Hageseter – Dombås, E136 Dombås – Åndalsnes, kl. 14.00 – 16.40

2 kolonner fv. 30 Røros – Støren, E6 Støren - Trondheim, kl. 13.45 – 17.21

1 kolonne fv. 31 Kojan – Vauldalen, kl. 23.59 – 01.25

2 kolonner E6 Hjerkinn – Dombås, E136 Dombås - Åndalsnes, kl. 08.00 – 12.23

1 kolonne E6 Hjerkinn – Dombås, E136 Dombås - Åndalsnes, kl. 17.30 – 20.13

1 kolonne rv. 3 Rena – Elverum, rv. 2 Elverum - Haslemoen, kl. 20.00 – 21.19

3 kolonner fv. 31 Røros – Vauldalen, kl. 09.00 – 10.37

1 kolonne E6 Trondheim – Støren, fv. 30 Støren – Tynset, rv. 3 Tynset – Elverujm, fv. 2 Elverum - Eda, kl. 07.00 – 15.14

13 kolonner fv. 30 Åkrestrømmen – Koppang, rv. 3 Koppang – Elverum, rv. 2 Elverum - Haslemoen, kl. 15.00 – 22.29

19 kolonner rv. 3 Tynset – Elverum, rv. 2 Elverum - Haslemoen, kl. 07.30 – 19.54

2 kolonner E136 Åndalsnes – Dombås, E6 Dombås – Hjerkinn, kl. 13.50 -17.43

1 kolonne fv. 30 Os – Røros, fv. 31 Røros – Vauldalen, kl. 09.15 – 10.50

26 kolonner Brekken – Vauldalen, kl. 04.00 – 18.31

1 kolonne E6 Sessvollmoen – Kvam, kl. 08.00 – 11.39

4 kolonner fv. 29 Dalholen – Hjerkinn, E6 Hjerkinn – Dombås, E136 Dombås - Åndalsnes, kl. 13.50 – 17.44

1 kolonne E6 Fiborgtangen – Støren, rv. 30 Støren - Røros, kl. 02.00 – 05.17

1 kolonne E6 Sessvollmoen – Dombås, E136 Dombås - Åndalsnes, kl. 07.00 – 15.09

1 kolonne fv. 30 Røros – Støren, E6 Støren - Fiborgtangen, kl. 18.00 – 20.57

1 kolonne E6 Rinnleiret – Furuhaugli/Dovrefjell, kl. 08.10 – 13.33

4 kolonner fv. 30 Haltdalen – Glåmos, kl. 08.00 – 18.56

2 kolonner E6 Fremo – Leinstrand, E39 Leinstrand - Orkanger, kl. 07.00 – 08.27

1 kolonne E6 Frigård – Støren, fv. 30 Støren – Røros, fv. 31 Røros - Vauldalen, kl. 14.05 – 17.53

1 kolonne E6 Rinnleiret – Hjerkinn, fv. 29 Hjerkinn - Dalholen, kl. 08.00 – 13.23

1 kolonne E6 Hell – Drevjamoen, kl. 09.19.03

4 kolonner fv. 29 Alvdal – Hjerkinn, E6 Hjerkinn - Kvam, kl. 12.00 – 16-34

7 kolonner fv. 30 Røros – Støren, E6 Støren - Bardufoss, kl. 02.00 – 10.00 (neste dag)

8 kolonner E6 Voll/Rennebu – Frigård, kl. 07.00 – 14.57

1 kolonne E6 Oppdal – Værnes, kl. 12.30 – 15.33

1 kolonne E6 Frigård – Berkåk/Voll, kl. 17.00 – 19.14

2 kolonner Løkken – Værnes/Frigård, kl. 08.30 – 13.11

2 kolonner E6 Oppdal – Værnes, kl. 08.30 – 11.44

4 kolonner E6 Oppdal – Berkåk, fv. 700 Berkåk – Orkanger, kl. 08.00 – 09.57

5 kolonner E6 Berkåk/Voll – Værnes/Frigård, kl. 08.00 – 13.06

1 kolonne Berkåk/Voll – Frigård, kl. 18.30 – 21.06

Der hvor det er flere kolonner angir første klokkeslett start første kolonne, siste klokkeslett angir ankomst siste kolonne.

Oversikten er basert på siste informasjon frigitt av Forsvaret. Statens vegvesen tar forbehold om endringer. Militære kolonner har et annet kjøremønster enn øvrig trafikk. En kolonne kan bestå av inntil tolv kjøretøy, og farten kan være lavere enn tillatt hastighet. Statens vegvesen ber trafikantene være ekstra oppmerksom og vise hensyn, og beregne litt ekstra kjøretid på de aktuelle veiene, i de aktuelle tidsrommene.

Trafikk i øvingsområdene

Feltøvelsen under Trident Juncture er ferdig. De neste dagene vil det være mye militær trafikk fra øvingsområdene og tilbake til oppsamlingsområdene. Deretter skal personell, materiell og kjøretøy transporteres ut av landet på de samme vegene og på samme måte som det kom inn – i militære kolonner. Forskjellen fra inn-transporten er at ut-transporten skal skje på kortere tid. Det må forventes forsinkelser, og i perioder store forsinkelser, på det aktuelle vegnettet ut november måned som følge av dette. Statens vegvesen anbefaler at man velger E6 Gudbrandsdalen fram til 15. november dersom man skal kjøre Oslo – Trondheim.

Her finner du ytterligere informasjon:

Spørsmål om trafikkavvikling rettes til:

Vegtrafikksentralen øst, tlf. 23 23 78 60 (Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland)

Vegtrafikksentralen midt, tlf. 72 47 45 88 (Møre og Romsdal, Trøndelag)

Foto: Forsvaret