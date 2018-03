Midtnorsk internasjonale strikkefestival

Dette i tillegg til god lokal deltakelse gjør at festivalen i år vil få flere deltakere enn tidligere år. Det ligger en bevist satsing bak festivalen da de legger stor vekt på kvalitet og at strikking er kultur. De gjennomfører for tiden et unikt prosjekt i samarbeid med verdens kanskje største strikkefestival i Fanø, Danmark, en strikkefestival på Island og et større arkitektbyrå i København. Dette prosjektet er støttet av Nordisk kulturfond. På festivalens hjemmeside kan dere lese om dette prosjektet.

I år er hovedtema på festivalen « ull er gull» Dagens miljøfokus og grønne bølge har bidratt til at mange ønsker å vite hvor varene vi kjøper har blitt produsert. Dette gjør norsk ull mer aktuell enn noen gang før. Det blir mange workshops, foredrag, utstillinger, musikkunderholdning, strikkekino, strikketog og ikke minst et salgssted som denne gangen er plassert i eget hus, Damphuset i Orkanger.

Arrangøren, garnbutikken MadeByYou, Amfi Orkanger, anbefaler folk å velge aktiviteter de ønsker å delta på så tidlig som mulig da pågangen allerede er stor. Påmelding skjer på festivalens nettside som er her.