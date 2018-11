Midt-Norge Autolakk AS gasellebedrift 2018

Bildet over: Arkivfoto

Lars Ole Heggem, daglig leder i Midt-Norge Autolakk AS forteller til Trollheimsporten at omsetningen for 2017 var på 3,8 mill. I år har bedriften allerede passert dette, og ser nå fram mot enda et godt år. Heggem forteller at bedriften ble startet i 2010, og med flinke folk på verkstedet gir det fornøyde kunder som igjen gir god reklame for bedriften.

Midt-Norge Autolakk AS som nå har mottatt invitasjon til utdeling av pris i Ålesund den 22. november, er eid av fire aksjonærer. Romund Bakken og Bård Bakken er hovedaksjonærer og grundere. Lars Ole Heggem som er daglig leder har en mindre aksjepost, og det samme har Kjell Eriksen.

Firmaet har pr i dag 3 faste ansatte og 1 lærling. Og for at de skal kunne bli en gasellebedrift, har de selvfølgelig levert positive regnskapstall.

En av grunnene til at det stadig går framover er også egenimport av lakk som firmaet selger, både på nett og til forhandlere.