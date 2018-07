Dagens oppgave var å drible seg mellom noen kjegler, løpe rundt én kjegle med ei hand på kjegla 10 runder for så å skyte ballen i mål fra fast plass.



Drible ballen



10 runder rundt kjegla



Skyte i mål



Oversikt over oppgaveområdet.

Oliver Van Til fra Rindal og Erik Solbu frå Orkdal gjennomførte denne øvelsen. Problemet var at etter å ha runda kjegla 10 ganger, fortsette rullinga i hodet!

- Jeg så 3-4 baller, sa Erik, - og banen gynga også! Likevel fikk han ballen i rett retning.



Amund Bryne Flaamo, Orkdal



Simen Rognskog, Rindal





Filip Fosseide, Rindal



Jesper Børset Solbu, Orkdal



Nelly Skjølsvold (Over t.h.) var leder for Mesternes Mester og hadde Mari Halgunset og Christine Moe med seg som assistenter (under).

Mandag og tirsdag var det andre øvinger på programmet. Øvingene i fredagens finale er hemmelig, for de skal ikke få trene seg spesielt finaleøvingene. Du må møte opp og se finalen fredag kl. 12.00!!