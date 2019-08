Meslosætrin og Hestdalsfjellet

Meslosætrin ligger vakkert til ved elva Ila. Fra seterplassen fulgte vi en umerka sti til Hestdalsfjellet. Flott utsikt fra toppen!



Vi nærmer oss Meslosætrin.



Over Ila og opp til seterplassen.



Ei av Meslosætrin. Tror denne tilhører Oppstuggu Meslo.



28 deltakere på denne Tirsdagstur´n.



Fulgte en umerka sti oppover fra seterplassen til Hestdalsfjellet.



Varmt og godt vær, og et fint fjellterreng å gå i. Helt supert!



Kjente topper i Trollheimen dukket opp. Disig, men vi ser Svarthøtta helt til venstre og Trollhetta (Folddalstrollhøtta) til høyre.



Oppe på Hestdalsfjellet, 914 moh. Passet utmerket med en lang matpause i finværet!



Utmerket utsikt, men hva i all verden er det vi ser? All grunn til å spekulere og klø seg i hodet. Alt for mange fjell! Det kom forslag på Kebnekaise (Sveriges høyeste fjell), men forslaget ble nedstemt.



Derimot var det enighet om at vi så litt av Soknedal og Budalen. Og litt til!



Tok et gruppebilde til før vi ruslet ned fra Hestdalsfjellet.



Det ble en veldig varm dag med mye svetting. Reidar fant en god løsning!



Gikk innom gapahuken ved Hurundsjøen. Idyllisk plass! Dagens Tirsdagstur ble tur nummer 130. Startet med disse fellesturene i 2013.



Like viktig som trim er å ha det trivelig på tur! Og nyte naturen sammen med andre!





3. september dra vi til Grefstadfjellet (Grefstofjellet) i Meldal. Kortere biltur, men litt lenger å gå enn til Hestdalsfjellet.



Grei tur for de fleste! Kom til Torshall og bli med! Kjører kl. 9.30.





Tekst/bilder: HEF