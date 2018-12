Merry fu**ing Christmas 2018

Bildet over: Sangerne i årets forestilling.

Vi mener at vi i år har funnet fram et knippe låter som er enda mer rocka enn i fjor, og på settlista finner vi sanger av blant annet Chuck Berry, The Darkness, Tom Waits, U2, Darlene Love og Phil Spector, blant mange andre.

Medvirkende er det samme musikalske ensemblet som i fjor, med kjente surnadalsnavn som Karstein Mauset, Torstein Snekvik, Øystein Hjelle Bondhus, Lisa Botterli Flostrand, Astrid Hyldbakk og Gunn Astrid Hove som vokalister.

Disse blir stødig akkompagnert av Brage Kristian Einum på tangenter, Oddbjørn Sponås på slagverk, Torbjørn Kvande på bass og Ola Langli på gitar. Nytt av året er at svenske Christian Cuadra er med på saksofon. Christian er en meget god saksofonist og et godt bekjentskap som Oddbjørn introduserte for noen år siden, da en del av de samme musikerne jobbet med et hyllestprosjekt til Bruce Springsteen.

Surnadal Dansekompani er med oss i år som i fjor, og vil delta med egenkoreografert dans på flere av sangene.

Innimellom sanginnslagene vil Gøran Bolme, Kristian Nerland og Nils Inge Aasgård binde det hele sammen med humoristiske skråblikk på den moderne julefeiringen. Fra humorfronten kan vi avsløre at vi i SKUV allerede har hørt rykter om at et sagnomsust morsomt og misforstått hardmetal-band kommer til å gjøre et aldri så lite comeback etter å ha ligget ett års tid i dvale…..

SKUV har med dette opprettet en tradisjon med å lage en juleforestilling med et litt annerledes innhold enn julekonsertene med det klassiske julerepertoar, og i år er vi nok enda litt friskere i stilen enn i fjor. Det er fortsatt mye godt og lite brukt julestoff å hente fra pop- og rock-tradisjonen, og denne vil vi gjerne utnytte enda mer. Vi har plukket frem et nytt knippe av disse låtene som vi tror vil sette publikum i like god julestemning som de mer tradisjonelle julesangene. Her får vi både musikk fra kjente julefilmer, listehits og sanger med fuzzgitar. Med humoristiske skråblikk underveis satser vi på en løs og ledig halvannen time med topp juleunderholdning.

For de som skal på julebord på hotellet disse kveldene er dette et utmerket vorspiel. Forestillingen er naturligvis åpen for publikum som ikke skal på julebord eller festivitas etterpå også.

Alt overskudd går som alltid uavkortet til SKUV sitt arbeid med å bygge opp en arena for lokale kulturutøvere.

Forestillingen begynner kl. 19.00 begge kvelder og varer bortimot halvannen time.

Billetter kr 270,- kan kjøpes i resepsjonen på kulturhuset eller på surnadal.kulturhus.no

Salget er allerede godt i gang, så her er det bare å peise på!

Følg også gjerne vårt arrangement på Facebook