Merry F***ing Christmas er kommet for å bli

Bildet over: Musikere og vokalister sammen med dansere fra KIN dansekompani.

Fredag 6. og lørdag 7. desember i Storstuå i Surnadal kulturhus blir det julestemning med sanger og musikk presentert av lokale aktører i høyeste klasse. Lørdag var første øving for sangere og band til "Merry F***ing Christmas". Surnadal Konseptutvikling (SKUV) hadde suksess med juleforestillingene med samme navn i 2017 og 2018, og nå slår de til igjen.

Rune Dalager er musikalsk ansvarlig. Han forteller at det er tatt tak i et pop- og rock-julesangrepertoar, som ofte ikke finnes i tradisjonelle julekonserter. Det blir sanger fra 80-, 90- og 2000-tallet blandet med verbale revyinnslag. Sangene blir krydret med en god del dans av KIN dansekompani. De skal danse i hele syv av de fjorten sangene på forestillingen.

Øystein Hjelle Bondhus er styreleder i SKUV. Han meddeler at han er veldig glad for å ha Line Indergård, Håkon Solem og Eirik Nordvik med på laget. Det er de som skal ha de humoristiske revyinnslag i forestillingen. Det er helt bevisst at det er disse tre som ble spurt. De er lokale, unge talenter, som gjorde det veldig bra på revyen til Svarrabærje teaterlag som ble gjennomført i oktober.

Øyunn Fugelsøy Aune er styremedlem i SKUV, og er velferdsansvarlig i dette arrangementet. Hun sørger for mat og drikke til alle mann, og hjelper til bak kulissene.



Full skuv på første øving: Her Olav Nergård Tørset på slagverk, Brage Kristian Einum og Rolf Paulsen på tangenter, musikalsk ansvarlig Rune Dalager, Torbjørn Kvande på bass, vokalistene Gunn Astrid Hove, Lisa Botterli Flostrand, Øystein Hjelle Bondhus, Torstein Snekvik og Karstein Mauset og Ola Langli på gitar.



Vokalistene Gunn Astrid Hove, Lisa Botterli Flostrand, Øystein Hjelle Bondhus, Torstein Snekvik og Karstein Mauset.

I tillegg skal Pernille Torvik synge. Hun, Rolf Paulsen og Olav Nergård Tørset er ny i bandet.

Under forestillingen er det Rune Dalager og Frank Botten som har ansvaret for lyd og lys, så det er også i trygge hender.

Dalager forteller at det er tredje året med Merry F***ing Christmas, så det holder på å bli en tradisjon. Det er solgt bra med billetter allerede. Tilsammen på de to forestillingene er det 200 billetter igjen.

Da er det bare å glede seg. Dette juleshowet har noe for alle, og er et alternativ til tradisjonell julekonsert. Det er en fin sammensetning av musikk og humor. Det vil være en fin oppladning til julebord, eller man bare kan slappe av og kose seg og få en fin musikk- og revyopplevelse - og ikke minst julestemning.