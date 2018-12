Bildet over: Fra venstre: Steinar Hasselø, Anne Strikkert, Lilli Husby, Magnhild Dyrnes, Siv Oddrun Snekvik, Anne Skjeggestad, Malfrid Bostrøm og Odd Bostrøm. Reidun Halle, Margrete Sjøsæter, Else Straumsvåg og Marny Magnussen var også med og hjalp til, men var ikke til stede under kaffelaget.

-Vi er heldige som har så spreke pensjonister som i en travel hverdag med dataklubb, dans og trening, tok seg tid til å hjelpe oss med den store jobben det var å håndtere til sammen nesten 48000 bøker, sier kultursjef Lilli Husby. Noe biblioteksjef Anne Skjeggestad også understreker, samtidig som hun berømmer den store jobben som ble utført av pensjonistene. - Det var av stor betydning for oss, sa hun.

Rundt kaffebordet var det god stemning, og det kom tydelig fram at dette er en gjeng meget aktive pensjonister. Og sammen med kaffe og gode kaker ble det også servert noen gode historier med muntre glimt.

Med egen kode, er det nå mulig å låse seg inn på biblioteket utenom åpningstidene. Biblioteket er nå tilgjengelig alle dager fra kl 07.00 til kl 22.00, for de som har skrevet kontrakt med biblioteket. Du må være fylt 18 år for å kunne inngå en slik avtale, og du må logge deg inn om du skal være i biblioteket utenom åpningstid. Det er fullt mulig å ta med egne barn for å hygge seg med å lese eller spille i helgene.

Anne Skjeggestad mener at et meråpent bibliotek vil bli godt benyttet, og hun forteller at i tillegg til å låne bøker kan man komme innom for å lese avviser, studere, spille spill og benytte seg av bibliotekets pc-er. Man kan også hente reserverte bøker, levere bøker og selvfølgelig låne bøker. Dette gjøres via en selvbetjeningsautomat. Om det er noe man trenger hjelp til, må man komme i bibliotekets åpningstider.

På dataklubben i morgen, onsdag, vil Steinar Hasselø gi en orientering om bruken av biblioteket, samtidig som han også vil dele ut koder.

Det vil ikke bli meråpent bibliotek i jula, da hotellet stort sett holder stengt og hoveddørene blir låst. I romjula vil det bli vanlig åpningstid torsdag og fredag kl 11.00-14.00.

Det var hyggelig stemning rundt kaffebordet.

Anne Skjeggestad viser hvor man logger seg inn.