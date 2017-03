Mer plass til turglede og friluftsliv

- Etter elektroavdelingen ble lagt ned var det alltid planen å utvide Sport1, som hadde vokst seg godt ut over de gamle arealene, sier butikksjef Britt Brauten.

Etter en hektisk innspurt var faghandelen endelig klar for nyåpning fredag, og det er en glad og stolt gjeng ansatte som ønsker kundene velkommen. Brauten forteller at tilbakemeldingene fra kundene så langt har vært udelt positive.

- Jeg tror de er like fornøyde som det vi er, smiler hun.

Butikk som gjenspeiler bygda

I tillegg til å få arealet utvidet med nærmere en tredjedel har Sport1 fått ny, mer moderne innredning som gjør at produktene kommer bedre frem. Brauten og resten av de ansatte setter pris på å ha friheten til å være sine egne konsulenter og tilpasse butikken med utseende og sortiment. Slik har butikken blitt akkurat slik de selv har ønsket, og gjenspeiler mer enn noensinne de sterke tradisjonene for tur, friuftsliv og sport som kjennetegner bygdas innbyggere. Sortimentet er utvidet på generell basis, med fokus på trening og bekledning, men særlig sko og ull er nye satsningsområder for butikken.

Sykler, fiskeutstyr og fjellsko vil nå være tilgjengelig hele året, samtidig som utvalget vil følge sesongene. Til sommeren kommer det blant annet mye hage- og campingutstyr, opplyser butikksjefen. I den gamle elektroavdelingen finner man en splitter ny hytteavdeling. Og selv om elektroavdelingen er lagt ned, vil det fortsatt finnes kjøkkenrelatert småelektrisk i Kjøkken og hjem samt et utvalg høyaktuelle DAB-radioer. Bedre plass og utvidet sortiment, blant annet i garn, er tydelig også i denne avdelingen.

- Vi håper kundene vil støtte opp om oss og vise at det har vært verdt det, smiler Brauten.

Bildet: Gry Norshusstuen, Kjellaug Ulvund, Britt Brauten og Marianne Nordvik ønsker nye og gamle kunder hjertelig velkommen i sine nye, flotte lokaler.