Menighetenes sommerleirer

Mini dagsleir:

Dagsleir finner sted både i Surnadal, Rindal og Halsa. Dette vil i hovedsak foregå ute, så det blir fokus på friluftsliv og lek og moro i naturen der vi oppholder oss. Det vil være bibeltime, grilling og ellers tur og utforskning av nærområdet.

Dag 1: Velkommen til å oppleve Megardsvatnet med robåt, kano, grillhytte og andre aktiviteter

Dag 2: Oppleve Rindal med stjernetittertårnet og aktiviteter på trollbanen.

Dag 3: Strandtur i Surnadal.

Dag 4: Vi går kirkevegen fra Vang til Stangvik kirke. Kirkebesøk og lek ved grillplassen.

Dag 5: Aktivitetsdag ved kyrkjelydshuset.

Overnattingsleir:

Overnattingsleir finner sted på Gråhaugen Fjellstue. Første dag har vi natursti i rundt området ved Gråhaugen. Det vil bli flere gåter og spørsmål som skal besvares og flere aktiviteter som må gjennomføres for å få poeng.

Andre dag gjør vi sekken klar og setter ut på en dagstur som er en slags sammenristningstur der vi alle skal bli bedre kjent med hverandre. Det er stor forskjell på deltakernes turerfaring, og vi har derfor en baktropp, midttropp og fortropp. Lange pauser og leker mens vi går gjør at alle vil klare å nå frem til turmålet. På toppen vil det bli utdelt et skattekart, der det venter en skatt for de som først klarer å løse gåtene.

Tredje dag er det lagt opp til en «konkurransedag» mellom de ulike gruppene som deltakerne ble delt inn i allerede dag en. Leirlederne vil legge opp til ulike aktiviteter og konkurranser som egner seg for deltakernes alder. I tidligere år har det vært blant annet fyrstikk-figurer, strikkhoppbarbie, scrabble, hinderløype og andre team-work oppgaver der kommunikasjon og samarbeid er viktig.

Før leiren går mot slutten vil det bli mulighet for å få ansiktsmaling, lage egnemalte kopper og/eller t-skjorte, tegne, spille spill eller kort. Etter hvert vil det bli lagd i stand for grilling ute i grillhytta, sveler og frukt.

Når foreldrene ankommer Gråhaugen for henting, viser vi frem alt vi har gjort og opplevd i en film på storskjerm og barna fremfører sanger og danser de har lært de siste dagene.

Nå er leiren den 30.juni-2.juli fulltegna, men vi har satt opp en ny leir fra 4.- 6. juli. Den går parallelt med tweens-leiren.

Tweensleir:

På Tweensleirens første dag gjør vi oss klare for overnattingstur ute, der vi bærer med oss lavvo og soveposer og setter camp ved Ura der vi overnatter. Neste dag blir det en tur opp til toppen av Ura. Ved campen vil det bli forskjellige aktiviteter, matlaging og også mulighet for bading.

Etterpå drar vi hjemover til Gråhaugen der den siste natta vil bli tilbragt. Det vil være underholdning av leirlederne på kveldstid, spill og aktiviteter før kvelden er omme. Siste dag er det hard konkurranse om å være den beste gruppa om å løse oppgavene i samarbeidsløypa.

Dagen avsluttes med grilling i grillhytta før det er klart for samling i peisestua og avreise.

Ungdomsleir:

3 spennende dager sammen med Vidar prest og erfarne leirledere. Vi pakker sekken og går fra Nordmarka og til Valsøybotn. To overnattinger i lavvo på turen. Vi avrunder med tredje dagen i klatreparken på Valsøya.

Ta fram invitasjonen og meld deg på leir!

Hilsen Vidar, Gro, Johanne, Elsa og 17 ungdomsledere.