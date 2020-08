Mektig i Stangvik kyrkje

Over: Sigrid Vetlesæter Bøe i samspill med Else Bø på piano og Marianne Lie på cello

Konserten startet med stemningsfulle «Adagio» med Sigrid Stang på fiolin (over), deretter dukket Erlend Smalås fram på prekestolen med «Sarabande» på tuba. Begge av Johan Sebastian Bach.

Folkesangeren Unni Løvlids klare stemme fylte deretter kirkerommet med L. Thoresens «La meg næres av din skjønnhet». Senere møter vi Løvlid i «Nu dagens lys sig sniger inn» med arrangement av Trygve Brøske i samspill med Else Bø på flygel, Sigrid Stang på fiolin, Marianne B. Lie på cello.



Skuespiller Marianne Måløy. Erlend Smalås og Trygve Brøske bak

Foruten åtte musikere møter vi også to skuespillere. Marianne Meløy og Mira Dyrens Askelund, begge tilknyttet Trøndelag Teater. Meløy var kostelig i monologen «Øya bortafor øya», en monolog om et øysamfunn der «eneste attraksjon er en kirkegård». Og et skråblikk på døden fra ulike ståsted er temaet, skildret med både humor og ettertanke.



Skuespiller Mira Dyrnes Askelund

Jo Inge Nes (over) trakterte trommer og maracas i en dynamisk improvisasjon, som tok oss fra de svakeste rytmelyder til forrykende kraftig trommebulder.

I 1967 skrev den russiske komponisten Sjostakovitsj verket "Sju dikt av Alexander Blok", en symfoni i sju satser med utgangspunkt i dikt av den russiske poeten. Mira Dyrnes Askelund framførte diktene, mens vår «egen» Sigrid Vetlesæter Bøe tolket sangversjonen til toner av Alpaca Ensemble.



Pianist Else Bø

Vi er vant til å ha store forventinger når det gjelder operasangeren fra Bøfjorden, og Sigrid skuffer ikke denne gangen heller. Med sin fantastiske stemme bergtok hun publikum i Stangvik kyrkje.

Det er vel ingen overraskelse at en kan konstatere at konserten var en suksess også i år.



Unni Løvlid