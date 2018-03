Meget stor interesse for emisjonen i Surnadal Sparebank

Bildet over: Arkivfoto

-Interessen for å delta i emisjonen var overveldende. Vi er meget godt fornøyd med at så mange benyttet muligheten til å bli medeier i banken. Vi opplever at vi er attraktive og vil fortsette å gjøre vårt beste for at våre eiere også fremover skal være godt fornøyd med investeringen, sier adm.banksjef Allan Troelsen

Banken fikk flere nye eiere i emisjonen og har nærmere 500 eiere totalt, som til sammen eier 23,2 % av banken.

Styret i banken behandlet tildelingen av egenkapitalbevis i styremøte på onsdag, etter at banken avsluttet tegningsperioden fredag 9. mars.

Alle som har tegnet seg har fått tildelt egenkapitalbevis og vil få en bekreftelse på dette i disse dager. -I og med at det var så stor interesse vil dessverre ikke de som ikke var eiere fra før eller kjøpt tegningsretter i forbindelse med emisjonen få tildelt så mange egenkapitalbevis som de hadde tegnet seg for. De får tildelt 6,7 % av de bevisene de hadde tegnet, fortsetter Troelsen.

Den 6. april planlegger banken notering på Oslo Børs sin Merkur Market. -Da vil det bli mulighet for alle å kjøpe og selge egenkapitalbevis i Surnadal Sparebank på nett. Dermed kan de som ikke fikk tildelt like mange egenkapitalbevis som de tegnet, legge inn en kjøpsordre, slik at de likevel får kjøpe flere bevis i Surnadal Sparebank, avslutter Troelsen

Her er noen fakta om banken:

Etablert i 1842

Mer enn 40 medarbeidere

Mer enn 15.000 kunder

Forretningskapital på 6,8 milliarder kroner

Egenkapital på mer enn 360 millioner kroner

Hovedkontor i Surnadal og kontorer i Kristiansund og Trondheim

Medeier av Eika Gruppen og medlem i Eika alliansen –

Landets 3. største finansgruppering med 1 million kunder

Og noen fakta om egenkapitalbevis:

Egenkapitalbevis er et egenkapitalinstrument for sparebanker

Mange likhetstrekk med aksjer i aksjeselskap

Gir ikke eierrett til hele selskapsformuen

Gir begrenset eierinnflytelse

Er utbytteberettiget

.