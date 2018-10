Med lidenskap for lokal mat og kokkekunst

Bildet over: Kristina er i full gang med å klargjøre til kveldens gjester.

Foreløpig leier driverne av Svinvik Gard lokaler i Slettneset, og både Kristina og Tore forteller om et godt og nært samarbeid med Slettneset Steinovnsbakeri, som holder til i samme lokaler. Slettneset Steinovnsbakeri holder åpen kaffe i morgen, søndag mellom kl 12.00 og 17.00, og der vil det bli anledning til å kjøpe forskjellig kaffe og brød. Brødet er bakt i steinovnen på Slettneset.

Kristina Svinvik som er en meget flink kokk, og som har selveste Arne Brimi som mentor, forteller at hun steker alt i steinovnen. Både kjøtt, fisk og brød blir stekt der, og det er ikke vanskelig å skjønne at det må en habil kokk til for å kunne styre en slik ovn hvor temperaturen kan være ganske ujevn. -Ovnen har sjel, sier hun, og Kristina forteller at hun ønsker å gå tilbake til den gamle måten å lage mat på.

Om Tore Svinvik skryter av sin kone som kokk, så kan hun til gjengjeld fortelle at Tore er blitt en flink servitør, og at han også gjerne tar ansvar for borddekkingen. For dette er et skikkelig samarbeidsprosjekt for ekteparet, og planen er at de begge skal kunne leve av dette etter hvert. Tore, som jobber i Nordsjøen som sikringsleder er for tiden hjemme i pappaperm. Paret har to jenter, Live, som blir 2 år i desember og Mille som er 4 måneder, så det er lett å forstå at det er en travel hverdag. Men ønsket er at dette skal bli en familiebedrift, og at jentene skal kunne delta med sine ting etter hvert.

Paret Kristina og Tore Svinvik er helt avhengig av et nært og godt samarbeide for å drive Svinvik Gard.

Ekteparet forteller at Svinvik Gard er en lidenskap og en livsstil hvor de får mulighet til å gjøre det de brenner for. Lokal mat står i høysetet, og paret kan fortelle at det aller meste av maten kommer fra nærmiljøet. Fredag kveld hadde de blant annet premiere på gammelost fra Todalen Meieri. Rømmen som Svinvik Gard bruker, kommer også derfra. Spekelaksen kommer fra Vorpå røkeri og sjøkrepsen kommer fra fjorden nedenfor lokalene. Grønnsakene blir levert av Oppistua Øye, i Surnadal og nå i sesong kommer alle grønnsakene derfra. Kristina forteller at hun planlegger menyen etter hvilke grønnsker hun kan få skaffet den aktuelle dagen.

En kveld hos Svinvik Gard starter kl 19.00 med en smak i gården ute, og gjerne noe sprudlende i glasset. Videre vil det bli servert opptil 8-12 retter med ulike smaker gjennom hele kvelden. For de som ønsker det, er det mulig å få tilpasset en vinpakke, og for de som ønsker alkoholfritt, serveres egenprodusert eplejuice med epler både fra arboretet og fra Stangvik.



Nydelig selvprodusert eplejuice.

Både Kristina og Tore er opptatt av at det finnes så mye bra lokalt både i Rindal og Surnadal, og de ser viktigheten og resultatet av at man framsnakker hverandre. Det er så viktig for oss alle, forteller de. Og iTrollheimen har ved flere anledninger vært i restauranten på oppdrag, noe som har vært meget vellykket, forteller paret.

Det er plass til 20 gjester i lokalet de har i dag, og de trenger en minimumsbestilling på 10 stykker for å holde et selskap. Det må forhåndsbestilles bord, men både Kristina og Tore er veldig opptatt av at folk gjerne må bestille bare to og to om det er ønskelig. Det behøver ikke være et samlet selskap, men folk kan gjerne komme i mindre grupper, eller som sagt, bare to om man ønsker det, forklarer de.

Lokalene i Slettneset er foreløpig tilholdssted for restauranten. Det vil bli oppstart i fjøset på gården når det er ferdig restaurert, noe paret ser for seg vil bli i løpet av 2019. Men restauranten Svinvik Gard er i gang og åpen, og så langt virker det meget lovende kan paret fortelle. Så de oppfordrer folk til å ta kontakt, for det må forhåndsbestilles bord. Oktober er for det meste fullbooket, men for den som nå får lyst til å komme, så kan Kristina og Tore fortelle at det er noen ledige plasser enda den 27.okotber. Og etter hvert blir det også julemeny, uten ribbe og julepølse, men Kristina lover mye smak av jul. Det fylles også opp her, så det kan være lurt å ta kontakt for bordbestilling ganske så snart. Det kan jo også være en fin anledning for mange bedrifter til å ta med sine ansatte på en hyggelig kveld med god mat før jul.



Det er travelt på kjøkkenet hele dagen for Kristina. Hun serverer hjemmelagd surdeigsbrød hver kveld.

Ta kontakt på telefon 95934922 eller på epost kristina@svinvikgard.no.

Følg også Svinvik Gard på facebook og instagram.

Svinvik Gard er medlem av Trollheimnsporten.