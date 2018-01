Med dans som lidenskap

Bildet over: Dansekompaniet, Kulturskolen på Indre Nordmøre

Bak fra venstre: Ranje Hoem, Kristin Bøklep, Frida Bergheim og Elise Hamnes Høvik.

I midten, fra venstre: Ine Fiske, Hedda Krangnes Edvardsen, Gunn Mari Våbenø og Mira Husby Bævre.

Foran: Dansepedagog Stine Valde.

Det er en hyggelig utvikling som Stine Valde viser til. Hun forteller at da hun begynte, hadde hun undervisning en dag i uken med totalt fire dansepartier. I dag underviser hun både i Rindal og Surnadal, og har til sammen 18 dansepartier med totalt 240 elevplasser i løpet av uken.

Stine forteller at etter hvert som interessen for dans har økt, så har tanken om å få lagd et dansekompani meldt seg. Det vil si en gruppe dansere på høyt nivå med stor interesse for dans. Og da ideen om et dansekompani som fordypningsfag ble godkjent av rektor Torbjørn Larsen ved KIN, var kompaniet en realitet.

Dansekompaniet består av en gruppe elever som trener danseteknikk fem klasser i uka i tillegg til kompaniklassen. Målet med kompaniet er ikke bare utøvende dans, men også å lære å koreografere, bidra til oppbygging og planlegging av dansenummer og ikke minst en mulighet for elevene til å få prøve seg på forskjellige arenaer. Hun tenker da på ulike steder der ikke alt er tilrettelagt, men som utfordrer elevene til å tenke alternativt. Stine jobber etter tanken om at dans skal være tilgjengelig for alle, uansett hvem, hva eller hvor!

Hvert år setter Stine Valde opp en storproduksjon der alle danseelevene hos Kulturskolen på Indre Nordmøre fra både Halsa, Rindal og Surnadal er med. Et ønske hun har hatt, var å kunne ha flere danseopptredener. Ikke nødvendigvis gjennom store forestillinger på scenen i kulturhuset, men også andre steder der folk er. Stine sitt ønske er å få dansen mere ut til folk flest. Og dansekompaniet er på god vei til å nå sitt mål. De tar gjerne oppdrag i mange ulike sammenhenger og kan allerede vise til flere spennende forestillinger som de har deltatt på; Dansefestivalen på Sunndalsøra, Kleivakvelden under Vårsøghelga, Hyllesten til David Bowie i både Kristiansund og Surnadal, avslutning for 7.klasse og til og med en Navnefest.

I disse dager jobber kompaniet med en promo-video og de har flere oppdrag på listen sin framover. Første nå er Sirkus SuSu, så blir det SKUV sitt arrangement Merry f*** christmas på Vårsøg Hotell og etter hvert, deltakelse i en musikkvideo.

Stine Valde sier til slutt at de ønsker gjerne oppdrag, og poengterer at ingen er hverken for store eller små.