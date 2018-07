MC-treff med trivselen i høysetet

Det har vært arrangert slike BMW-treff på Trøknaholt camping før, men det er en del år siden sist. Det var treff her i 1984, 1985 og 1990, i regi av BMW MC-klubben Norge. Jon Moen husker treffet i 1984, da han bare var 12 år gammel. Han har altså vært BMW-entusiast lenge, i likehet med de fleste andre i Rindal motorklubb.



Håper på stor oppslutning

BMW-treffet til helga arrangeres av Rindal motorklubb alene. Bakgrunnen for det er et ønske om å gå tilbake til den uformelle typen MC-treff som man hadde på åtti- og nittitallet.



Her er det ingen forhåndspåmelding. Det er bare å ta med telt og sovepose og slå seg ned på campingplassen. Det er plass til mange telt. I tillegg er det fortsatt ledige rom på Bolme Pensjonat.

Arrangørene har ikke peiling på hvor mange som som kommer, men de forventer folk fra hele landet, og kanskje også noen fra andre land.



- Alt var bedre før?

Stein Aasbø og Jon Moen forteller at de ikke har reklamert så mye for treffet, men det er spredd blant BMW-entusiaster på facebook. De vet at det kommer folk fra hele landet, og at det kommer folk som ikke har vært på MC-treff på mange år. Mange har sagt at de gleder seg til endelig å oppleve et "ordentlig" BMW-treff igjen.

- Alt var bedre før, er det ikke noe med det? smiler Aasbø.

Dette blir et alternativ til hovedklubbens treff. Det blir en enklere og rimeligere variant, med trivselen i høysetet.

Rindalingene håper at dette er starten på en ny tradisjon, med nostalgiske MC-treff hver sommer i Midt-Norge.



Mulig å komme tidlig

Treffet arrangeres offisielt 3. - 5. august, men noen vi sikkert komme til Trøknaholt allerede torsdag. Aasbø lover at alt skal være klart da. Det blir salg av varm mat og drikke på Trøknaholt under treffet.

Det blir loddsalg og premiering. Blant annet premiering til den som har kjørt lengst for å komme hit. Sponsorer av premier er Rindal Sparebank, RBL, Polaris Nordmøre, Midt-Norge Autolakk (lakksalg.no), Bygger'n Rindal og MC-tuning i Trondheim.



Krever ildsjelder

Et arrangement som dette krever ildsjelder, og enkelte har vært veldig ivrige for å få i stand dette treffet. Aasbø og Moen vil særlig nevne Roger Holte, som har vært en stor pådriver for å få alle detaljer på plass.

Arrangørene vil takke Rindal MC-klubb, som har lånt bort telt til treffet, og Rindal travklubb som låner bort bord og benker.



Gratis busstur i Rindal

Lørdag blir det arrangert fellestur med buss til Rindal skimuseum, videre til Birger Bakken på Stomprød, til Morten Gåsvand på Saga Trollheimen Hotel og til slutt Bolme Pensjonat. Bussturen er gratis for deltakerne, siden den er sponset av Rindal Sparebank, RBL og Rindals-Tre.



- Velkommen innom!

- Treffet er hovedsaklig for BMW-sykler, men det går godt an å komme med noe annet, sier Stein Aasbø - Vi håper at mange MC-folk stikker innom i løpet av helga, uansett merke.