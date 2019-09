Mattilsynets kontor i Surnadal opprettholdes

I november i fjor varslet Mattilsynet at de hadde bestemt å legge ned kontoret i Surnadal, med virkning fra 1. januar 2021. Lokale politikere, med surnadalsordfører Lilly Gunn Nyheim i spissen, protesterte sterkt mot avgjørelsen. Nå har altså landbruks- og matdepartementet gjort om på Mattilsynets avgjørelse.



Jubelen sto i taket

– Dette er en politisk beslutning fra min side. Jeg er opptatt av dyrevelferd, dyrehelse og matsikkerhet, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad på telefon til Trollheimsporten.

Torsdag var statsråden på besøk hos Tingvollost, hvor man blant annet snakket om det lokale Mattilsynet. Det var da hun slapp nyheten om at Mattilsynets kontor i Surnadal ikke skal legges ned likevel.

– Da sto jubelen i taket hos Tingvollost, forteller Bollestad.



Hun legger til at det er snakk om store avstander, med over to timers kjøring fra Surnadal til kontoret i Kristiansund. Hun viser til at regjeringen har bestemt av Veterinærinstituttet skal ha en desentralisert struktur, og at veterinærvakttilskuddet skal opprettholdes. Statsråden ønsker at tjenestene skal være nær dyr og folk, derfor var dette en helt riktig avgjørelse.



Positive signaler fra departementet

Ordfører Lilly Gunn Nyheim var i kommunestyremøte da hun fikk den gledelige nyheten på telefon fra statsekretæren i landbruks- og matdepartementet. Hun forteller at hun ble så glad at hun straks måtte informere kommunestyret, og da brøt applausen løs.

– Dette er kjempebra! Jeg ble helt rørt, sier hun.

Sammen med rindalsordfører Ola T Heggem har Nyheim vært på besøk i landbruks- og matdepartementet. og lagt fram saken. Der følte hun at de ble hørt. Hun føler at hun har fått positive signaler fra departementet, så hun er ikke direkte overrasket over avgjørelsen, men hun har absolutt ikke følt seg trygg på dette før nå.

Hun påpeker at det er stor forskjell på å være truet av nedleggelse og det å gjøre om en beslutning om nedleggelse, som i denne saken.

– Jeg tror ikke at dette hadde gått hvis vi ikke hadde hatt en statsråd fra Krf, sier Nyheim, og retter en stor takk til stortingsrepresentant Steinar Reiten fra Kristelig Folkeparti i Møre og Romsdal. Han har vært døråpner inn til landbruks- og matdepartementet, og har fulgt opp i etterkant.

Da ordføreren tok opp kampen for det lokale Mattilsyn-kontoret lovet hun feiring med bløtkake når kampen var vunnet. Den lovnaden har hun tenkt å holde. På mandag inviterer hun de berørte til kake-lag på kommunehuset.



Tror nesten ikke det er sant

Det var nok ikke bare hos Tingvollost det ble stor jubel da nyheten ble kjent. Vi kan nok regne med at det samme skjedde ved Mattilsynets kontor i Surnadal. Kontoret har fire ansatte, med to veterinærer og to næringsmiddelteknologer.

– Vi er veldig glade! Vi tror nesten ikke det er sant, med det er det jo. Nå blir det feiring, sier Oddbjørn Heggem ved Mattilsynet i Surnadal til Trollheimsporten.



Bildet: Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (Foto: Torbjørn Tandberg)