Markedskoordinator Alti Surnadal og Alti Sunndal

Alti Forvaltning AS søker markedskoordinator i 80% stilling til Alti Surnadal og Alti Sunndal snarlig.

Som markedskoordinator får du det daglige ansvaret for markedsføringen på de to kjøpesentrene, samt noe markedsarbeid for markedsavdelingen sentralt i Alti Forvaltning AS. Rette vedkommende har et godt visuelt uttrykk, er opptatt av mote, interiør og livsstil. Samtidig må du være godt kjent innenfor digital markedsføring og ha evne til å være kreativ i eget hus. Markedskoordinator blir ansatt i Alti Forvaltning AS og vil ha senterleder som nærmeste overordnet.



Alti Surnadal ligger i hjerte av Surnadal, og har 25 butikker. Her finner du apotek, dagligvare, kafe/spisesteder og butikker innenfor de fleste bransjer.

Alti Sunndal ligger på Sunndalsøra, midt mellom mektige fjell. Her finnes over 25 butikker, inkludert apotek, Vinmonopolet og to gode spisesteder.





Sentrale arbeidsoppgaver vil blant annet være:

Bistå senterleder med utarbeidelse av markedsbudsjett og for at senteret overholder de økonomiske rammer som er satt i budsjettet.

Koordinere og skape lokale markedsaktiviteter / arrangement som skaper trafikk.

Stimulere leietakerne til omsetningsøkende tiltak.

Være markedsorientert, og ha fokus på planlegging og oppfølging av sesongaktiviteter i senteret.

Vurdere medievalg i samspill med senterleder.

Styrke senterets tilstedeværelse i sosiale media og i digitale kanaler.

Ansvarlig for innhold, publisering og senterets SoMe strategi.

Sørge for oppdatering av senterets hjemmesider og andre digitale kanaler.

Koordinere henvendelser, utstillinger o.l. fra leietakere.

Operativt samarbeide med media, reklamebyrå̊ og øvrige samarbeidspartnere.

Koordinere produksjon av forskjellig markedsmateriale.

Ellers utøve generell støtte til senterleder.



Vi søker deg som:

Har relevant høyskoleerfaring eller relevant kunnskap innen markedsføring og SoMe.

Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Er aktiv bruker og har stor interesse for SoMe.

Er kreativ, initiativrik og utadvendt og har evne til å skape entusiasme.

Har interesse for trender, mote og shopping.

Liker å jobbe i team, men er selvgående og kan jobbe selvstendig og systematisk.

Er beslutningsdyktig og har evne til helhetsvurdering.



Markedskoordinator rapporterer til senterleder og arbeidssted vil være ved Alti Surnadal (hovedkontoret til Alti Forvalting AS) og Alti Sunndal.



Søknadsfrist 13. oktober.



Les mer på Alti Forvaltning sine nettsider.